Microsoft svela le 40 professioni che l’Intelligenza Artificiale potrebbe distruggere: c’è anche la tua?

Il dibattito sull’uso dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro è ormai centrale: sostituirà i lavoratori o li renderà più produttivi? Uno studio pubblicato da Microsoft Research tenta di rispondere con metodo scientifico. Analizzando oltre 200.000 conversazioni anonime avvenute tramite Bing Copilot negli USA durante lo scorso anno, i ricercatori hanno individuato con precisione quali attività lavorative sono più esposte — e quali meno — all’impatto dell’AI generativa. Il risultato? Una classifica sorprendente di 40 mestieri altamente esposti all’automazione e altri che sembrano (per ora) al sicuro.

Come funziona lo studio: l’AI Applicability Score

Microsoft, come si evince dalla lettura dello studio “Measuring the Occupational Implications of Generative AI“, ha introdotto un indice chiamato AI Applicability Score, che misura:

Copertura : quanto frequentemente un’attività lavorativa è svolta con Copilot.

: quanto frequentemente un’attività lavorativa è svolta con Copilot. Completamento : quanto spesso l’AI riesce a concludere con successo l’attività richiesta.

: quanto spesso l’AI riesce a concludere con successo l’attività richiesta. Impatto: quanto dell’attività può essere assistito o svolto autonomamente dall’AI.

Il tutto è mappato utilizzando la classificazione O*NET del mercato del lavoro statunitense, che identifica per ogni occupazione le attività svolte e le classifica in Intermediate Work Activities (IWA).

Obiettivo dell’utente vs Azione dell’AI

Un elemento metodologico chiave dello studio è la distinzione tra:

User Goal (Obiettivo dell’utente): l’attività che l’utente cerca di portare a termine con l’aiuto dell’AI.

(Obiettivo dell’utente): l’attività che l’utente cerca di portare a termine con l’aiuto dell’AI. AI Action (Azione dell’AI): ciò che effettivamente fa l’AI nella conversazione.

In molti casi, le due cose non coincidono: ad esempio, se un utente vuole risolvere un problema software, il suo obiettivo è “risolvere problemi tecnici”, mentre l’AI agisce come “fornire assistenza tecnica”. Solo nel 4% dei casi user goal e AI action coincidono perfettamente.

Le 40 professioni più impattate dall’AI

Tra le attività completate con maggior successo da Copilot vi sono la raccolta di informazioni (i.e. ricerche su argomenti scientifici o culturali), la stesura o la modifica di contenuti (report, email, materiali didattici), l’offerta di assistenza tecnica o consulenze, le attività di traduzione e interpretazione di contenuti linguistici, la risposta a richieste del pubblico e dei clienti.

Le attività svolte con minore soddisfazione includono: analisi complesse di dati, visual design creativo e modellazione statistica o ingegneristica.

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, inoltre, non c’è forte correlazione tra salario medio e impatto AI. Ne scaturisce quindi la seguente tabella:

# Professione AI Applicability Occupati (USA) 1 Interpreti e Traduttori 0,49 51.560 2 Storici 0,48 3.040 3 Assistenti di bordo 0,47 20.190 4 Venditori di servizi 0,46 1.142.020 5 Scrittori e autori 0,45 49.450 6 Operatori di customer service 0,44 2.858.710 7 Programmatori CNC 0,44 28.030 8 Centralinisti telefonici 0,42 4.600 9 Agenti di viaggio e biglietteria 0,41 119.270 10 Annunciatori e speaker radiofonici 0,41 25.070 11 Impiegati di borsa 0,41 48.060 12 Educatori per la gestione domestica e agricola 0,41 8.110 13 Telemarketer 0,40 81.580 14 Concierge 0,40 41.020 15 Scienziati politici 0,39 5.580 16 Giornalisti e reporter 0,39 45.020 17 Matematici 0,39 2.220 18 Redattori tecnici 0,38 47.970 19 Correttori di bozze 0,38 5.490 20 Host e hostess 0,37 425.020 21 Editor 0,37 95.700 22 Docenti di economia (università) 0,37 82.980 23 Specialisti in relazioni pubbliche 0,36 275.550 24 Promoter e dimostratori 0,36 50.790 25 Agenti di vendita pubblicitaria 0,36 108.100 26 Impiegati nuovi conti 0,36 41.180 27 Assistenti statistici 0,36 7.200 28 Impiegati noleggio e sportello 0,36 390.300 29 Data scientist 0,36 192.710 30 Consulenti finanziari personali 0,35 272.190 31 Archivisti 0,35 7.150 32 Docenti universitari di economia 0,35 12.210 33 Sviluppatori web 0,35 85.350 34 Analisti gestionali 0,35 838.140 35 Geografi 0,35 1.460 36 Modelli e modelle 0,35 3.090 37 Analisti di mercato 0,35 846.370 38 Operatori centrali emergenza 0,35 97.820 39 Centralinisti 0,35 43.830 40 Docenti universitari in biblioteconomia 0,34 4.220

Non è (ancora) sostituzione totale: la posizione ufficiale di Microsoft

Secondo Kiran Tomlinson, ricercatore senior presso Microsoft Research, lo scopo principale dello studio non è dimostrare che l’AI possa sostituire completamente i lavoratori, ma piuttosto evidenziare dove e come l’intelligenza artificiale possa supportare in modo produttivo le attività lavorative. «Il nostro studio analizza quali categorie professionali possono trarre beneficio dall’uso dei chatbot AI», ha dichiarato.

Il cuore dell’analisi è appunto l’AI Applicability Score, che misura il grado di sovrapposizione tra le capacità dell’intelligenza artificiale e i compiti svolti nei vari ruoli professionali. «La nostra ricerca mostra che l’AI supporta molti compiti, in particolare quelli legati a ricerca, scrittura e comunicazione, ma non dimostra che l’AI sia in grado di svolgere integralmente alcuna occupazione», ha sottolineato Tomlinson.

L’AI cambia il modo in cui il lavoro viene svolto, ma non elimina il bisogno di figure umane, almeno per ora. Microsoft invita quindi a proseguire lo studio sull’impatto sociale ed economico dell’adozione dell’AI, poiché il rischio non è solo tecnologico, ma sistemico.

Tra le professionisti che l’AI non tocca ci sono tutte quelle manuali, fisiche, pratiche: si tratta di attività che presuppongono presenza corporea, movimento, destrezza e relazioni umane dirette. L’AI generativa, per ora, è limitata all’elaborazione simbolica e testuale, non motoria.

Conclusioni: siamo all’alba di una riconfigurazione del lavoro

Microsoft non dichiara che l’AI eliminerà interi mestieri e lo studio non misura licenziamenti reali. Dimostra che le capacità dell’AI coincidono sempre più con attività centrali in molti ruoli professionali. Ciò significa che le aziende potrebbero ridurre il personale dove l’AI copre compiti strategici; potrebbero ridefinire i ruoli, mantenendo i lavoratori ma cambiando le mansioni; nuove professioni nasceranno, altre scompariranno. L’importante è essere pronti.

D’altra parte lo diceva di recente la stessa CPO di Microsoft Aparna Chennapragada: nonostante l’avanzamento dell’AI, le competenze del professionista e la capacità di giudizio umano rimangono insostituibili.

Come ha spiegato Tomlinson, l’adozione dell’AI non comporta automaticamente la sostituzione del lavoratore, quanto piuttosto una ristrutturazione delle attività. L’AI svolge bene una parte crescente dei compiti, ma non è ancora in grado di gestire da sola l’interezza di un ruolo professionale.

A questo punto la sfida è fare in modo che i benefici della produttività aumentata si traducano in valore distribuito, e non solo in tagli di costi. L’AI non è (solo) un rischio. È una leva potente per ridisegnare il lavoro del futuro. Come ogni leva, può sollevare o schiacciare, a seconda di come la usiamo.