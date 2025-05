Microsoft Teams adesso ha una nuova interfaccia: cosa cambia

Microsoft Teams si rinnova in modo significativo, introducendo un’esperienza migliorata per la gestione di chat e canali, pensata per rispondere alle esigenze di un mondo del lavoro sempre più dinamico. Con un design ripensato, maggiore personalizzazione e una navigazione più intuitiva, questa piattaforma si propone di potenziare la collaborazione e la produttività dei professionisti.

La nuova versione di Microsoft Teams è stata progettata con un obiettivo chiaro: semplificare l’esperienza utente e consentire una maggiore concentrazione sulle attività principali. Grazie a test approfonditi condotti negli ultimi sei mesi con milioni di partecipanti, l’aggiornamento ha dimostrato di migliorare significativamente le interazioni nei team, la gestione dei chat e canali e l’attenzione verso i messaggi più rilevanti.

Priorità alle comunicazioni importanti

Una delle principali novità introdotte è la possibilità di dare priorità ai contenuti essenziali. Gli utenti possono ora visualizzare rapidamente i messaggi non letti e le menzioni personali, oltre a filtrare le conversazioni per tipologia. La modalità “Solo non letti” si rivela particolarmente utile per evitare l’accumulo di conversazioni già processate, migliorando così la produttività.

La navigazione tra le diverse aree dell’applicazione è stata resa più intuitiva grazie a una barra di navigazione dedicata alle chat e ai canali, che evidenzia le menzioni con un’icona specifica. Per accelerare il flusso di lavoro, sono state introdotte scorciatoie da tastiera come Ctrl+G (o Cmd+G su Mac) per passare rapidamente a qualsiasi conversazione e Ctrl+N (Cmd+N su Mac) per creare nuovi messaggi.

Un’altra innovazione significativa è la possibilità di organizzare le chat e i canali in sezioni tematiche, riducendo il tempo necessario per trovare informazioni specifiche. Microsoft consiglia di mantenere l’ambiente digitale ordinato, eliminando periodicamente conversazioni obsolete e sezioni completate.

Per chi preferisce una gestione separata delle funzionalità, è disponibile l’opzione di utilizzare le applicazioni Chat e Teams in modo indipendente. Inoltre, la funzione “Espandi e comprimi tutte le sezioni” offre una visione d’insieme dello spazio comunicativo, semplificando ulteriormente la collaborazione.

Microsoft non ha trascurato gli utenti che lavorano in mobilità. L’aggiornamento include layout personalizzati, anteprime dei messaggi e impostazioni specifiche per le notifiche, rendendo l’esperienza su smartphone più efficiente. Una nuova funzione consente di visualizzare tutte le conversazioni in ordine cronologico, facilitando l’aggiornamento anche su schermi più piccoli.

Sviluppi futuri

Anche alla luce del fatto che, dopo 22 anni, Skype è definitivamente morto, nei prossimi mesi Microsoft prevede di introdurre ulteriori miglioramenti, tra cui le conversazioni a thread, per ottimizzare ulteriormente la collaborazione tra gli utenti.