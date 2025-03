Microsoft Teams apre alla gestione condivisa di diapositive nelle presentazioni

Nonostante Microsoft Teams stia virando verso un approccio meno verticale rispetto al settore business, ha recentemente mostrato una novità interessante proprio per il contesto aziendale.

Di fatto, la piattaforma permette ai partecipanti di una riunione di prendere il controllo di una presentazione, rendendo di fatto la gestione di tali eventi più fluidi. Secondo quanto sostenuto da Microsoft, sarà infatti presto possibile concedere a più persone di gestire lo scorrimento delle diapositive.

Questa funzione è talmente basilare e così utile che risulta sorprendente come la compagnia abbia atteso così tanto per introdurla. L’annuncio è arrivato attraverso blog ufficiale riguardante Microsoft 365. In termini pratici, non sarà più necessario chiedere il passaggio a voce alla diapositiva successiva durante un qualunque webinar o presentazione.

Gestione condivisa di diapositive: Teams introduce una funzione tanto semplice quanto utile

Il post del blog non entra più di tanto nei dettagli su come la funzione lavorerà a livello effettivo. Nonostante ciò è facile intuire che l’host della riunione potrà decidere a chi consentire di gestire le diapositive. Per ottenere questo privilegio, a quanto pare, potrebbe essere necessario un qualche tipo di autenticazione.

Allo stato attuale, la funzione viene definita come in fase di sviluppo, anche se Microsoft ha già annunciato una finestra di lancio, parlando di maggio 2025. Secondo quanto sostenuto dall’azienda, la nuova funzione di Teams sarà disponibile inizialmente per tutti gli utenti desktop in ambiente Windows.

Dopo l’annuncio della chiusura di Skype, Microsoft ha annunciato che gli utenti verranno direzionati proprio su Teams e, proprio per questo motivo, la compagnia sta cercando di rendere tale ambiente adatto anche agli utenti al di fuori del contesto aziendale.

Tutto ciò mentre il servizio deve confrontarsi con altre realtà collaborative solide come Google Meet, Slack e anche alcuni progetti open source.