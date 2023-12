Microsoft Teams: la nuova app è disponibile su virtual desktop

Lo scorso ottobre, l’azienda di Redmond ha lanciato ufficialmente la nuova versione “2.0” della sua app Microsoft Teams, per utenti Windows e Mac. Questa settimana, la società ha rivelato che la nuova app Teams è ora disponibile per gli utenti della sua virtual desktop infrastructure (VDI) dopo un periodo di test di anteprima pubblica. L’annuncio è arrivato con un post sul blog ufficiale, in cui l’azienda ha dichiarato che la nuova app Microsoft Teams per virtual desktop ha le stesse funzionalità della nuova app Teams per piattaforme Windows e Mac. Ciò include l’utilizzo di molto meno spazio di archiviazione e l’utilizzo di meno memoria rispetto all’app Teams “classica“. Inoltre, le prestazioni della nuova app sono state ulteriormente migliorate.

Microsoft Teams: nuovi strumenti di gestione e aggiornamenti automatici in VDI

La nuova app Microsoft Teams dispone di funzionalità realizzate appositamente per gli utenti di virtual desktop e i loro amministratori. Questi possono utilizzare un programma di installazione sia per desktop che per VDI e avere la possibilità di aggiornare automaticamente in VDI. Come ricorda ancora Microsoft nel suo blog: “Con il nuovo Teams, gli amministratori possono ora sfruttare strumenti di gestione delle applicazioni, come Microsoft Intune, per semplificare la distribuzione e gli aggiornamenti delle app tramite installazione e rimozione silenziosa. Inoltre, è possibile migliorare l’affidabilità e l’efficienza dell’installazione della nuova app. In questo modo si può risparmiare larghezza di banda di rete e spazio su disco, riducendo anche il consumo di memoria inattiva. Infine, il formato di pacchetto MSIX garantisce che Teams sia dotato delle funzionalità di sicurezza di Windows e che gli utenti ricevano la versione più recente dell’app con aggiornamenti di sicurezza e correzioni di bug”.

Con la disponibilità generale della nuova app per utenti virtual desktop, l’app Microsoft Teams “classica” verrà presto ritirata. L’azienda di Redmond ha dichiarato che questa non riceverà più alcuna nuova funzionalità. Il supporto ufficiale terminerà il 30 giugno 2024. Dopo tale data, a chiunque utilizzi ancora l’app Teams classica riceverà un messaggio automatico in cui viene chiesto di utilizzare la nuova versione di Teams.