Microsoft Teams: nuova funzione facilita la comunicazione tra colleghi

Microsoft Teams è una piattaforma che, nel corso degli ultimi mesi, ha conquistato una fetta d’utenza sempre più consistente a dispetto dalla folta e temibile concorrenza.

Stiamo parlando di un’app per la collaborazione e la comunicazione lavorativa che, tra i suoi punti di forza, ha uno sviluppo continuo. Proprio in quest’ultimo contesto è stata di recente introdotta una nuova funzione che, sebbene non rivoluzionaria, può rendere ancora più interessante questo strumento.

Come comunicato da Microsoft stessa, ora l’app consente di inoltrare messaggi da una chat all’altra attraverso un semplice clic. Tutto ciò, in determinati contesti lavorativi, può semplificare non poco la condivisione di informazioni. Nel menu di scelta rapida è ora disponibile una nuova voce, ovvero Inoltra, attraverso cui è possibile svolgere questa operazione.

Inoltro dei messaggi su Microsoft Teams: una piccola funzione molto utile in alcuni contesti di lavoro

I messaggi possono essere inoltrati a chat singole o di gruppo, accompagnando il contenuto anche da una descrizione aggiuntiva, utile per fornire informazioni extra al destinatario.

La funzione di inoltro adottata con Microsoft Teams non è una novità nel settore. Un competitor di tale app, ovvero Slack, adotta da tempo un sistema di comunicazione e condivisione di contenuti simile. Di sicuro, nell’ambito di gruppi di lavoro numerosi e con necessità di comunicare costantemente, questa introduzione può segnare un ulteriore punto in favore del colosso di Redmond.

Dopo un sostanzioso restyling dell’app e il lancio della stessa su virtual desktop, avvenuto giusto qualche mese fa, Microsoft continua a dimostrare di puntare forte su Teams e, almeno al momento, i risultati stanno dando ragione all’azienda creata da Bill Gates.