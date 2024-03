Microsoft Teams si arricchisce di nuove funzioni AI

Microsoft sta implementando numerosi miglioramenti al suo assistente AI Copilot all’interno di Microsoft Teams, offrendo nuove modalità di interazione e funzionalità avanzate per ottimizzare l’esperienza degli utenti durante riunioni, chat e chiamate.

Nuove funzionalità AI per Microsoft Teams

Microsoft sta implementando nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale in Microsoft Teams grazie a Copilot. L’assistente virtuale sarà in grado di generare riepiloghi delle riunioni unendo trascrizioni vocali e chat scritte, fornendo agli utenti una visione completa delle discussioni. Inoltre, Copilot potenzierà l’esperienza di chat permettendo di riscrivere i messaggi in modo creativo e suggerendo nuovi contenuti sulla base del contesto.

Infine, durante le telefonate tradizionali su Teams, Copilot prenderà appunti automaticamente offrendo un riepilogo delle conversazioni senza bisogno di prendere nota manualmente. Queste novità miglioreranno sensibilmente produttività e coinvolgimento in Teams.

Riunioni ottimizzate con riepiloghi

Copilot sta combinando le trascrizioni vocali e le chat scritte in un’unica visualizzazione, facilitando il recupero dei contenuti delle riunioni perse. Questa funzione migliorerà notevolmente la capacità degli utenti di rivedere e comprendere le discussioni avvenute durante le sessioni.

Composizione dei messaggi

L’esperienza di composizione dei messaggi in chat sta diventando più flessibile e coinvolgente. Copilot consentirà agli utenti di riscrivere i messaggi in modi nuovi e creativi, come aggiungere call-to-action o persino adottare uno stile di scrittura più fantasioso. come dichiara Microsoft sul suo blog. Inoltre, Copilot sarà in grado di generare nuovi messaggi basati sul contesto della chat in corso.

Riepilogo delle chiamate telefoniche

Il “Riepilogo intelligente delle chiamate” per le chiamate tradizionali di Teams dirette al telefono sarà generalmente disponibile nel prossimo trimestre con Teams Premium. Questa funzione prenderà automaticamente appunti durante le chiamate, consentendo di riassumere la conversazione e visualizzare le azioni successive senza dover prendere appunti manualmente.

Funzionalità ibride avanzate per Riunioni di Teams

Nel corso dell’anno, Microsoft lancerà la funzione IntelliFrame in Teams Rooms, che utilizzerà l’intelligenza artificiale per selezionare automaticamente la telecamera migliore in una sala riunioni, proveniente dalle telecamere della stanza o dai computer portatili. Questa caratteristica migliorerà l’esperienza dei partecipanti remoti, consentendo loro di avere la migliore visuale possibile, anche in caso di ostruzioni.

Il riconoscimento degli altoparlanti sarà disponibile per qualsiasi microfono in Teams Rooms in un’anteprima di aprile. Questa funzione consentirà di registrare il profilo della voce e del volto, garantendo che tutto ciò che viene detto in una riunione di Teams venga recepito correttamente nelle trascrizioni.

Teams Phone Mobile: nuovi partner

Microsoft ha annunciato che diversi nuovi partner, tra cui AT&T, Odido, Virgin Media O2 e Vodafone UK, inizieranno a offrire Teams Phone Mobile nel corso dell’anno. Questa funzione consentirà di avere un unico numero per Teams e per il proprio dispositivo mobile, semplificando la gestione delle comunicazioni.