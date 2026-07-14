Microsoft testa annunci del Microsoft Store nella ricerca di Windows 11

Microsoft prosegue nella sperimentazione di nuovi spazi promozionali all’interno di Windows 11, questa volta intervenendo direttamente nella ricerca di sistema.

Alcuni utenti hanno iniziato a vedere suggerimenti di app provenienti dal Microsoft Store tra i risultati, una scelta che punta a semplificare la scoperta di software ma che riaccende un tema già discusso: quanto spazio debbano occupare contenuti promozionali in un sistema operativo a pagamento.

Negli ultimi anni l’azienda ha gradualmente inserito raccomandazioni in diverse aree dell’interfaccia, dal menu Start alle notifiche legate ai propri servizi, fino alle proposte durante la configurazione iniziale. L’arrivo di suggerimenti anche nella ricerca rappresenta quindi un ulteriore passo in una strategia ormai ben definita.

Come cambiano i risultati della ricerca

La nuova funzione entra in gioco quando si utilizza Windows Search. Accanto ai risultati tradizionali, come file locali, impostazioni e applicazioni già installate, possono comparire suggerimenti di software disponibili nel Microsoft Store, selezionati in base alla query inserita. Microsoft sostiene che questo approccio permetta agli utenti di trovare rapidamente strumenti utili senza dover aprire manualmente lo store, migliorando l’efficienza complessiva dell’esperienza.

È importante chiarire che questi suggerimenti non sostituiscono i risultati locali ma si aggiungono come sezione separata. Dal punto di vista tecnico, il sistema integra fonti locali e online, ampliando il ruolo della ricerca da semplice strumento interno a punto di accesso all’intero ecosistema Microsoft. Tuttavia, proprio questa integrazione solleva dubbi sulla chiarezza dell’interfaccia e sulla distinzione tra risultati utili e contenuti promozionali, soprattutto per chi utilizza la ricerca come strumento rapido e privo di distrazioni.

Test limitati e reazioni degli utenti

Al momento la funzione è in fase di test e distribuita solo a una parte degli utenti iscritti al programma Windows Insider, con una disponibilità limitata allo Spazio Economico Europeo. Questa scelta riflette anche l’attenzione alle normative europee, che negli ultimi mesi hanno imposto modifiche significative al comportamento di Windows e dei servizi collegati.

Le reazioni restano contrastanti. Da un lato, c’è chi considera utile ricevere suggerimenti pertinenti, soprattutto su dispositivi nuovi o privi di software installato. Dall’altro, molti utenti vedono questa novità come un’ulteriore invasione pubblicitaria in un ambiente che dovrebbe restare focalizzato sulla produttività.

Il dibattito si inserisce in un contesto più ampio: Microsoft sta cercando di rafforzare il ruolo del Microsoft Store, ampliando il catalogo e rendendolo più centrale nella distribuzione delle applicazioni, anche per motivi di sicurezza e controllo. Resta da capire se, una volta conclusa la fase di test, l’azienda manterrà questa integrazione o la modificherà in base ai feedback raccolti.