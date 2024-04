Microsoft trova un modo astuto per inserire più ads in Windows 11

Microsoft sta elaborando un nuovo modo per aggiungere annunci pubblicitari sul menu Start di Windows 11.

Secondo quanto sostenuto da Windows Central, i test portati avanti riguardano una particolare strategia definita come “app promotions“. Queste pubblicità dovrebbero essere integrati nella Sezione Consigliata e, sebbene si tratti di contenuti pubblicitari, per gli utenti meno smaliziati potrebbero passare per un software integrato del sistema operativo.

Una sorta di “trappola” quasi innocua, che però segna una svolta per quanto concerne le politiche pubblicitarie dell’azienda. A rivelare le intenzioni della compagnia di Redmond sono stati diversi utenti X, tra cui figura un certo PhantomOfEarth3 che ha pubblicato uno screenshot abbastanza eloquente a tal proposito.

Looks like the Start menu’s Recommended section will be getting app promotions, similar to suggested apps in Start in Windows 10. This can be toggled off from Settings (Show recommendations for tips, app promotions, and more). pic.twitter.com/zYYnTKs9qw — PhantomOcean3 🌳 (@PhantomOfEarth) April 9, 2024

Nuove ads in Windows 11? In realtà dovrebbe essere facile disattivarle

Nonostante ciò, va detto che questo nuovo modo di fare advertising da parte di Microsoft offre alcune semplici scappatoie.

Passando da Impostazioni – Personalizzazione, infatti, queste ads sembrano essere facili da disattivare.

Secondo il già citato utente PhantomOfEarth3, questa introduzione esisteva già in alcune precedenti build beta di Windows 11 anche se non era nota come app promotions.

Perché Microsoft sta forzando una soluzione così invasiva? Lato economico, aggiungere queste nuove ads in Windows 11 aumenterebbe considerevolmente le entrate di Microsoft.

Questa introduzione poco apprezzabile da parte degli utenti, in realtà, è accompagnata anche da implementazioni ben più utili per i consumatori. Il recente rilascio di Windows 11 Moment 5, per esempio, rappresenta un upgrade molto interessante.

D’altro canto, da Microsoft arrivano anche altre notizie ben poco confortanti, come l’addio al supporto delle app Android a partire dal 2025.