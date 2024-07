Microsoft vuole migliorare la riproduzione video su Edge e Chrome

Secondo quanto affermato dal sito Windows Latest, Microsoft avrebbe intenzione di lavorare per migliorare la riproduzione video sui browser Edge e Chrome.

Nello specifico, stiamo parlando dei filmati incorporati nei siti Web che, in alcuni casi, cominciano la riproduzione prima di essere effettivamente visibili per l’utente. Gli esperti della compagnia di Redmond sarebbero a lavoro su Chromium, motore open source che accomuna i due browser, per attuare questa miglioria.

In alcuni casi, infatti, Edge e Chrome offrono agli utenti l’audio ancor prima che appaiano le immagini a schermo. Ciò è dovuto alle tecniche di caricamento dei contenuti multimediali dei browser, che vengono gestiti attraverso inline frame, noti più comunemente come iframe.

La proposta di Microsoft per modificare Chromium

La proposta di Microsoft per realizzare quanto appena descritto è introdurre una nuova policy per Chromium nel contesto del funzionamento della riproduzione multimediale iframe. In sostanza, la policy determina se il filmato incorporato è stato renderizzato e, in caso contrario, venga bloccata anche la riproduzione audio. Immagini e sonoro, in questo modo, si avvieranno solo quando entrambi i contenuti risulteranno accessibili per il browser.

Secondo Window Latest è però ancora troppo presto per capire quando tutto ciò sarà effettivamente implementato sui browser che girano su Chromium. Nei prossimi mesi, il nuovo modo di trattare i contenuti potrebbe essere testato con tempistiche non meglio precisate.

Al di là di quanto vi sarà da attendere le conseguenze per gli utenti potrebbero essere molto piacevoli. Si parla di una navigazione più fluida e piacevole, soprattutto per chi fruisce abitualmente di contenuti streaming audiovisivi.

A godere di questo aggiornamento non saranno solo Edge e Chrome. Anche altri brower interessanti ma di nicchia, come Ecosia, gioveranno di certo del lavoro degli sviluppatori di Microsoft.