Microsoft vuole usare gli smartphone Android come webcam su Windows

L’integrazione tra gli smartphone e i computer in base al sistema operativo utilizzato va sempre più avanti. Negli ultimi anni tra Microsoft ed Android ci sarebbe stato un rapporto molto stretto che ora potrebbe intensificarsi ancor di più.

Microsoft Phone Link, precedentemente noto a tutti con il nome di Microsoft Your Phone, è uno strumento molto utile, soprattutto se si possiede uno smartphone di Samsung o di OnePlus con Android 14. Lo strumento mette a disposizione l’app Phone Link sui dispositivi Windows e l’app complementare Link to Windows su telefoni Android.

Le due piattaforme insieme permettono di controllare lo smartphone direttamente dal computer. Ad oggi si tratta della massima espressione in grado di emulare quanto visto tra iPhone e Mac. Nelle ultime ore però sono arrivate nuove indiscrezioni in merito a tale soluzione: a quanto pare Microsoft potrebbe presto aggiungere un’altra funzionalità.

Microsoft Phone Link potrebbe consentire di usare un Android come webcam sui PC

Una grande novità in termini di sinergia tra Android e Windows potrebbe ben presto aggiungersi all’elenco disponibile su Phone Link. Gli ingegneri starebbero lavorando al fine far funzionare gli smartphone Android come webcam per i computer Windows.

Analizzando infatti il formato apk dell’app, sarebbero venute fuori alcune evidenze inconfondibili. Le stringhe di codice analizzate lasciano capire che, una volta stabilito il collegamento tra i dispositivi, gli utenti potranno avviare uno streaming direttamente dalla fotocamera dello smartphone.

Una situazione del genere in realtà già esiste e ammetterla a disposizione è, manco a dirlo, Apple con iPhone e MacBook o iMac. Si tratta di un metodo per effettuare delle videochiamate in altissima risoluzione, quella tipica delle fotocamere dei top di gamma appartiene al mondo smartphone.

Tutto sembra essere davvero comodo e entusiasmante, ma tale funzionalità potrebbe anche non arrivare al pubblico. Si avranno delle novità certamente nelle prossime settimane.