Windows 11: l'AI arriva anche in Notepad, Paint e Snipping Tool

Microsoft ha annunciato una serie di aggiornamenti di Windows 11 che portano l’intelligenza artificiale anche nelle app storiche del sistema operativo, come Notepad, Paint e Snipping Tool (Strumento di cattura, nella versione italiana del sistema operativo). Questi miglioramenti puntano a rendere le attività quotidiane più produttive ed efficienti, ridefinendo il modo in cui gli utenti interagiscono con il loro computer.

L’AI in Notepad

Una delle novità più interessanti riguarda il celebre Notepad, che introduce una funzione AI denominata “Write”. Questo strumento consente agli utenti di generare testi partendo da semplici istruzioni, rendendo il blocco note un vero e proprio assistente di scrittura.

Accedendo al menu Copilot, gli utenti possono inserire un prompt e ottenere contenuti generati dall’IA, pronti per essere integrati, modificati o scartati. Questa funzionalità si affianca alle già conosciute opzioni “Summarize”, per creare riassunti, e “Rewrite”, per modificare il tono o la lunghezza dei testi, rendendo Notepad uno strumento ancora più versatile.

L’AI in Paint

Anche Paint si evolve, abbracciando l’intelligenza artificiale con l’introduzione di un generatore di adesivi basato su descrizioni testuali. Basta descrivere l’adesivo desiderato per ottenere set personalizzati pronti all’uso.

Inoltre, un nuovo strumento di selezione intelligente semplifica la manipolazione di oggetti specifici all’interno delle immagini, migliorando l’esperienza di editing e rendendo Paint un’app ancora più potente per gli utenti creativi.

L’AI in Snipping Tool

Il Snipping Tool, un altro pilastro delle app di Windows 11, non è da meno. Tra le nuove funzionalità spicca il pulsante “Perfect screenshot”, che ottimizza automaticamente le catture di schermo, migliorandone la qualità e la precisione.

Viene inoltre introdotto un selettore colori avanzato, capace di visualizzare i valori HEX, RGB o HSL, insieme alla possibilità di ingrandire le aree selezionate per operazioni più dettagliate. Questi miglioramenti rendono il Snipping Tool uno strumento indispensabile per chi lavora con immagini e grafica.

Costi e disponibilità

Per accedere a queste funzionalità, è necessario disporre di un account Microsoft. Il sistema utilizza un modello basato su crediti, già sperimentato in altre applicazioni di intelligenza artificiale dell’azienda. Tuttavia, non sono ancora stati definiti eventuali costi futuri, lasciando aperta la possibilità di ulteriori dettagli in arrivo.

Questi aggiornamenti Windows sono attualmente disponibili per gli iscritti ai canali Canary e Dev del programma Windows Insiders. Essi rappresentano un chiaro segnale della direzione intrapresa da Microsoft: trasformare Windows 11 in un ecosistema in cui l’intelligenza artificiale è completamente integrata nelle attività quotidiane.