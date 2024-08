Midjourney si lancia ufficialmente nel mercato hardware

Se c’è un’azienda che si sta facendo notare per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale volto alla creazione di immagini, quella è Midjourney. Forte di questo successo, il team guidato da David Holz ha deciso di volersi spingere oltre e ha annunciato di voler “entrare nel settore hardware“. La notizia è stata diffusa tramite un post su X, con tanto di invito ai candidati a presentare domanda per entrare a far parte di questa nuova divisione.

Sorpresa? Non proprio, visto il passato del sopracitato Holz. Quest’ultimo ha infatti lavorato per Leap Motion, società dove ha conosciuto Ahmad Abbas, ora anche lui ora in Midjourney (come indicato anche sul suo profilo LinkedIn). Abbas non è di certo l’ultimo arrivato: negli ultimi cinque anni ha lavorato presso Apple come responsabile hardware e ha contribuito ovviamente anche alla creazione del Vision Pro, il primo visore di realtà mista del colosso di Cupertino.

We’re officially getting into hardware. If you’re interested in joining the new team in San Francisco please email us at hardware@midjourney.com — Midjourney (@midjourney) August 28, 2024

Al momento non si sa ancora nulla sul tipo di dispositivo che Midjourney ha intenzione di sviluppare, ma rispondendo ad alcuni commenti su X l’azienda ha specificato che “non si tratterà di un ciondolo”. Alla richiesta di maggiori dettagli, la società, senza entrare nel particolare, ha rivelato che sono diverse le soluzioni prese in considerazione. A tal proposito, con una certa ironia, alcuni utenti hanno invitato questo nuovo team hardware a non lanciare sul mercato una spilla. Il riferimento è al dispositivo di Humane, già finito nel dimenticatoio dover aver mancato l’obiettivo.

Scherzando un po’ con il popolo del web, Holz pochi mesi fa ha suggerito l’idea di un orbe, ovvero qualcosa di simile alla sfera usata dai maghi nelle storie fantasy.

E dunque, allo stato attuale non è possibile fare alcun tipo di ipotesi sulla tipologia del dispositivo. Di sicuro, il device includerà funzioni AI, campo in cui Midjourney è specializzata.