Migliaia di musica e audiolibri gratis per 4 mesi: torna la promo Amazon Music Unlimited

In occasione della Festa delle Offerte Prime, torna la prova gratuita di Amazon Music Unlimited: ben 4 mesi senza alcun costo.
Eleonora Busi
Pubblicato il 3 ott 2025
Migliaia di musica e audiolibri gratis per 4 mesi: torna la promo Amazon Music Unlimited

La Festa delle Offerte Prime si avvicina: il 7 e l’8 ottobre l’e-commerce pubblicherà migliaia di promozioni su altrettanti prodotti. Ma ci riserva anche un piccolo anticipo: tutti i nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta ad Amazon Music Unlimited, infatti, riceveranno ben 4 mesi gratis. La promozione, che ti permetterà di accedere senza limiti a tutti i vantaggi premium del servizio (incluso, per i clienti idonei, anche un audiolibro al mese), scadrà il 9 ottobre.

Riscatta 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited

Tutti i dettagli dell’offerta Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited è una piattaforma davvero immensa: il catalogo include oltre 100 milioni di brani, che potrai ascoltare senza pubblicità, on-demand e anche offline. Ecco cosa include la promozione:

  • Podcast popolari senza interruzioni pubblicitarie
  • Più di 350.000 audiolibri, con la possibilità di ascoltarne uno al mese incluso nell’abbonamento
  • Audio in HD e Ultra HD, con brani disponibili anche in Dolby Atmos e 360 Reality Audio
  • Playlist curate dagli esperti e stazioni musicali personalizzate

Una volta terminato il periodo di prova, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 10,99 euro, a meno che tu non disdica prima. Puoi attivare la promo fino al 9 ottobre, ma solamente se non ti sei mai iscritto in precedenza ad Amazon Music Unlimited e non hai già sfruttato il periodo gratuito di 30 giorni.

Amazon Music Unlimited: scopri la promo

Inoltre, i 4 mesi gratuiti sono riservati ai soli clienti Amazon Prime; se non sei iscritto al programma, per te saranno comunque disponibili 3 mesi di Amazon Music Unlimited gratis. In poche parole: milioni di brani, podcast e audiolibri sempre nella tua tasca, a cui potrai accedere senza costi aggiuntivi grazie alla Festa delle Offerte Prime: riscatta subito 4 mesi di Amazon Music Unlimited gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Se vedete un robot umanoide stategli lontano
IA

Se vedete un robot umanoide stategli lontano
Tutti pazzi per l'app di Sora su iOS: è prima in classifica
IA

Tutti pazzi per l'app di Sora su iOS: è prima in classifica
Linus Torvalds: servono regole per programmare in Rust nel kernel Linux
Sviluppo

Linus Torvalds: servono regole per programmare in Rust nel kernel Linux
Google rassicura sul sideloading Android, ma la verità è un’altra: ecco cosa cambia
Mobile

Google rassicura sul sideloading Android, ma la verità è un’altra: ecco cosa cambia
Link copiato negli appunti