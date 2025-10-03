Migliaia di musica e audiolibri gratis per 4 mesi: torna la promo Amazon Music Unlimited

La Festa delle Offerte Prime si avvicina: il 7 e l’8 ottobre l’e-commerce pubblicherà migliaia di promozioni su altrettanti prodotti. Ma ci riserva anche un piccolo anticipo: tutti i nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta ad Amazon Music Unlimited, infatti, riceveranno ben 4 mesi gratis. La promozione, che ti permetterà di accedere senza limiti a tutti i vantaggi premium del servizio (incluso, per i clienti idonei, anche un audiolibro al mese), scadrà il 9 ottobre.

Tutti i dettagli dell’offerta Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited è una piattaforma davvero immensa: il catalogo include oltre 100 milioni di brani, che potrai ascoltare senza pubblicità, on-demand e anche offline. Ecco cosa include la promozione:

Podcast popolari senza interruzioni pubblicitarie

Più di 350.000 audiolibri , con la possibilità di ascoltarne uno al mese incluso nell’abbonamento

, con la possibilità di ascoltarne uno al mese incluso nell’abbonamento Audio in HD e Ultra HD, con brani disponibili anche in Dolby Atmos e 360 Reality Audio

Playlist curate dagli esperti e stazioni musicali personalizzate

Una volta terminato il periodo di prova, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 10,99 euro, a meno che tu non disdica prima. Puoi attivare la promo fino al 9 ottobre, ma solamente se non ti sei mai iscritto in precedenza ad Amazon Music Unlimited e non hai già sfruttato il periodo gratuito di 30 giorni.

Inoltre, i 4 mesi gratuiti sono riservati ai soli clienti Amazon Prime; se non sei iscritto al programma, per te saranno comunque disponibili 3 mesi di Amazon Music Unlimited gratis. In poche parole: milioni di brani, podcast e audiolibri sempre nella tua tasca, a cui potrai accedere senza costi aggiuntivi grazie alla Festa delle Offerte Prime: riscatta subito 4 mesi di Amazon Music Unlimited gratis.