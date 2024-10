Migliorare le prestazioni della Raspberry Pi 5 con la scheda SD A2

Con la pubblicazione dell’ultima versione del sistema operativo Raspberry Pi OS, il single-board computer diviene in grado di supportare l’utilizzo delle schede SD A2. La scelta della scheda microSD influisce notevolmente sull’esperienza con Raspberry Pi e con qualunque altro dispositivo che poggia su queste memorie flash. I dispositivi di memorizzazione di Classe A2 sono i più evoluti perché offrono prestazioni in lettura e scrittura sequenziale e random ai vertici della loro categoria.

Le schede SD A2 per Raspberry Pi 5: tutti i vantaggi prestazionali

I portavoce della fondazione Raspberry Pi spiegano che la collaborazione con il partner Longsys ha permesso di sviluppare una nuova gamma di schede SD prestazionali, in Classe A2. Le microSD di nuova concezione uniscono la migliore esperienza possibile al costo contenuto, e sono marchiate Raspberry Pi.

Il modello Raspberry Pi 5 integra funzionalità hardware che ottimizzano ulteriormente le performance. Per sfruttare le caratteristiche delle schede A2, è necessario utilizzare l’ultima versione di Raspberry Pi OS o aggiornare l’installazione esistente con i pacchetti più recenti:

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

Supporto CQHCI: cos’è e perché è determinante

La specifica SDHCI standardizza l’hardware (il controller host) che gestisce la comunicazione con la scheda SD. Nei dispositivi Raspberry Pi, il controller host è integrato all’interno del SoC Broadcom. CQHCI è un’interfaccia che estende SDHCI con un insieme aggiuntivo di registri di controllo e un motore CQ che subentra al controllore host legacy allorquando fosse rilevata una scheda idonea.

Aggiornando il sistema operativo, quindi procedendo con l’installazione automatica del driver ottimizzato sviluppato da Raspberry, il controller può mascherare la latenza legata all’accesso a diverse pagine NAND, migliorando significativamente il throughput.

E infatti le Raspberry Pi SD Cards, disponibili nei “tagli” da 32, 64 e 128 GB, vantano prestazioni notevoli in termini di IOPS (Input/Output Operations Per Second) notevoli. Nel caso della scheda Raspberry Pi 5 si arriva a 5000 IOPS in lettura random 4K; 2000 IOPS in scrittura.

Raspberry Pi Bumper: Protezione e Funzionalità

In aggiunta alle nuove schede microSD, Raspberry Pi ha lanciato anche Raspberry Pi Bumper, specificamente progettato per Raspberry Pi 5. Si tratta di una custodia con base in silicone che si lega facilmente con la scheda e protegge la parte inferiore, i bordi e la superficie del dispositivo. Facilita inoltre l’accesso al pulsante di accensione.

Raspberry Pi Bumper è compatibile con il Raspberry Pi Active Cooler e ha un prezzo molto accessibile, pari a soli 3 dollari. Un accessorio destinato a diventare essenziale per proteggere e migliorare le funzionalità della propria Raspberry Pi 5.