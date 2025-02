Migliore offerta fibra e mobile: con Fastweb risparmi 48€ l'anno

Se si è alla ricerca della migliore offerta fibra e mobile, una delle proposte più convenienti è quella di Fastweb. L’azienda italiana di telecomunicazioni, aggiungendo un’offerta mobile a partire da 7,95 euro, offre uno sconto di 4 euro al mese sulla fibra, per una spesa complessiva – fibra e mobile insieme – di 31,90 euro anziché 35,90 euro.

In un anno, dunque, il risparmio è pari a 48 euro. Tornando al prezzo di 31,90 euro al mese, si tratta di una delle tariffe più economiche per quanti desiderano un’unica offerta fibra e mobile, considerando come soltanto per la fibra i prezzi medi partono da 29-30 euro.

L’offerta fibra e mobile di Fastweb

La prima parte della promozione ha per protagonista Fastweb Casa Light, l’offerta per la fibra 27,95 euro al mese, che grazie allo sconto di 4 euro passa al prezzo concorrenziale di 23,95 euro. I suoi principali punti di forza sono la velocità in download fino a 2,5 Gigabit/s (e fino a 1 Gigabit/s in upload), l’Internet Box NeXXt One con tecnologia Wi-Fi 6 e i costi di attivazione inclusi.

La fibra ultraveloce di Fastweb è un plus per navigare in Internet alla massima velocità, beneficiare di un’esperienza streaming di livello superiore e lavorare in smart working in modo ottimale. A tutta questa velocità si aggiunge poi una stabilità e una copertura del segnale Wi-Fi di gran lunga superiori, grazie alle performance garantite dall’innovativo router.

Per quanto riguarda invece l’offerta Giga + Minuti per il proprio smartphone, il punto di partenza è Fastweb Mobile: costa 7,95 euro al mese e include 150 Giga in 5G, minuti illimitati, più 11 Giga dedicati in roaming per usare i dati mobili nei Paesi appartenenti all’Unione europea oltre che in UK, Svizzera e Ucraina. L’aggiunta di questa offerta a Fastweb Casa Light consente di ottenere uno sconto di 4 euro al mese sul prezzo della fibra, che da 27,95 euro scende a 23,95 euro al mese.