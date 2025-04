I 5 migliori launchpad crypto

Se hai una conoscenza base del settore crypto, probabilmente conoscerai gli asset consolidati come Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Dogecoin e Shiba Inu.

In realtà, la decentralizzazione del mercato permette il lancio continuo di nuovi progetti che possono appartenere a diverse categorie come gli utility token e le meme coin.

Queste criptovalute emergenti vengono introdotte sul mercato con una ICO (Initial Coin Offering), IDO (Initial DEX Offering) o una IEO (Initial Exchange Offering).

Può capitare che la ICO pubblica venga presentata in modo libero, tramite la pubblicazione di un sito ufficiale dove poter acquistare il token e informarsi sulle caratteristiche del progetto.

In altri casi, i progetti passano attraverso un Launchpad, ovvero una piattaforma che si occupa proprio del lancio dei nuovi token sul mercato.

In questo articolo analizziamo le caratteristiche dei migliori launchpad crypto del momento, ideali per trovare nuovi token su cui investire.

Best Wallet – un wallet non-custodial con un launchpad per le presale

– un wallet non-custodial con un launchpad per le presale Binance Launchpad – il launchpad ufficiale del più grande exchange sul mercato

– il launchpad ufficiale del più grande exchange sul mercato Coinlist – un launchpad versatile con diverse funzionalità interessanti

– un launchpad versatile con diverse funzionalità interessanti KuCoin Spotlight – il launchpad dell’exchange KuCoin

– il launchpad dell’exchange KuCoin DAO Maker – il miglior launchpad decentralizzato

A cosa serve un launchpad

Dato che sul mercato delle criptovalute è possibile acquistare liberamente i nuovi token, potresti giustamente chiederti a cosa serve un launchpad.

In generale, queste piattaforme si rivelano molto utili, in quanto si occupano di controllare la qualità di un nuovo token.

Devi tenere conto che molti token lanciati tramite ICO pubbliche o direttamente sul mercato, possono crollare nel giro di poche settimane e magari avere alle spalle dei team anonimi.

Un launchpad invece, monitora lo stato di sviluppo di un progetto, le qualifiche del team, gli obiettivi della roadmap, lo smart contract del token, e il suo potenziale di crescita.

Inoltre, i launchpad possono aiutare i progetti a ottenere una maggiore visibilità. Ad esempio, i token lanciati attraverso il Binance Launchpad, sono soliti attrarre più investitori rispetto a quelli lanciati tramite presale indipendenti.

Specifichiamo però che i launchpad non garantiscono il successo di una criptovaluta, ma si limitano a controllarne l’affidabilità.

Una volta arrivata sul mercato, una nuova criptovaluta deve comunque affrontare la legge della domanda e dell’offerta, così come la volatilità.

Può capitare quindi che un token promosso da un launchpad non riesca comunque a rimanere stabile sul mercato.

I launchpad più conosciuti sul mercato

Passiamo ora alla nostra rassegna dei launchpad più conosciuti sul mercato delle criptovalute. Qui di seguito analizzeremo le caratteristiche delle piattaforme e le loro funzionalità.

Best Wallet

Best Wallet è un wallet non-custodial scaricabile gratuitamente come app per dispositivi mobili iOS e Android.

L’applicazione integra sia un exchange decentralizzato per lo scambio e la compravendita di criptovalute, sia un vero e proprio launchpad.

Infatti, tramite la sezione “Upcoming Tokens” potrai trovare una vasta gamma di criptovalute in presale su cui investire. Tra queste, troviamo anche le nuove criptovalute del 2025.

I progetti vengono selezionati dal team di Best Wallet a seconda del loro whitepaper e degli obiettivi della roadmap, in modo da consentire agli utenti di investire in criptovalute promettenti.

Le criptovalute inoltre si potranno comprare in presale e mettere in staking direttamente tramite l’app di Best Wallet, per ottenere un rendimento passivo fino al loro lancio sul mercato.

Best Wallet consente di utilizzare il token nativo BEST per ottenere costi di transazione ridotti e per partecipare alla governance dell’ecosistema.

Il progetto è in continua espansione, con l’ultimo aggiornamento rilasciato che ha attivato lo scambio del Bitcoin e la compatibilità multi-chain.

Il wallet, il DEX e il launchpad di Best Wallet si distinguono per la loro interfaccia intuitiva e facile da utilizzare, adatta anche ai trader alle prime armi.

Coinlist

Fondato nel 2017, Coinlist è un launchpad che nel corso degli anni si è aggiornato, aggiungendo diverse funzionalità interessanti.

La piattaforma si occupa della gestione delle ICO (Initial Coin Offerings), controllandone la conformità alle leggi antiriciclaggio, gli aspetti tecnici e normativi, così come la conservazione dei fondi.

Come gli altri launchpad, anche Coinlist consente agli utenti di investire in anticipo sui token, in modo intuitivo e veloce. Una delle sue funzionalità più interessanti consiste nello staking: Coinlist permette di bloccare diversi asset per ottenere ricompense passive.

Oltre a fungere da launchpad, la piattaforma permette di conservare asset come BTC, ETH, USDT. Tramite Coinlist è possibile convertire Bitcoin in wBTC per la distribuzione su Compound, MakerDAO e altri protocolli DeFi.

Non manca l’exchange integrato per il trading di criptovalute, con oltre 20 coppie e accesso a grafici aggiornati, cronologia e altro ancora.

Binance Launchpad

Probabilmente avrai già sentito parlare di Binance, l’exchange più importante all’interno del mercato delle criptovalute.

Solitamente, i token che ottengono il listing su questa piattaforma vedono il loro valore crescere esponenzialmente, per questo Binance è una meta molto ambita dai nuovi progetti.

Per dare una spinta ai progetti che verranno lanciati sull’exchange, Binance ha creato il suo launchpad, dove è possibile acquistare nuovi token a un valore più basso rispetto a quello previsto per il listing.

Per farlo, occorre comprare e detenere il token nativo dell’exchange e della Binance Smart Chain, ovvero il BNB. I token del launchpad verranno distribuiti in base alla quantità di BNB detenuti nel proprio wallet.

Solitamente, Binance si basa su alcuni fattori per scegliere i token. Tra questi troviamo l’interesse generale dei trader, la liquidità, l’utilità del token e la sicurezza della blockchain dove viene creato.

KuCoin Spotlight

Come Binance, anche l’exchange KuCoin dispone di un suo launchpad nativo. Viene principalmente utilizzato dall’exchange per il lancio di nuovi progetti, tramite delle IEO (Initial Exchange Offering), con progetti molto promettenti legati a diversi campi della tecnologia.

Il launchpad ha un focus particolare sul gaming Web3, infatti tra i suoi progetti principali troviamo Chumby Valley, un titolo basato sugli NFT.

Anche Cryowar è un progetto interessante, in quanto unisce combattimenti PvP (Player vs Player) con gli NFT, con un gioco sviluppato con l’Unreal Engine sulla blockchain di Solana.

Per il metaverso, KuCoin Spotlight ha lanciato anche Victoria VR, una piattaforma basata su un mondo virtuale dove è possibile costruire e vendere asset.

Quindi, se sei interessato al gaming su web3, KuCoin Spotlight potrebbe risultare la piattaforma più adatta per trovare nuovi progetti.

DAO Maker

Tra i launchpad decentralizzati, DAO Maker è uno dei più conosciuti. Tramite questo launchpad sono stati lanciati progetti di successo come Orion Protocol, LaunchX e DAFI Protocol.

Il launchpad è alla base del DAO Pad, una piattaforma che permette ai titolari di partecipare alle ICO di progetti verificati con meticolosità, tramite lo staking del DAO.

Questi DAO verranno trasformati in DAO Power, ovvero delle unità che si possono allocare in una ICO per avere maggiori possibilità di ottenere in anticipo dei nuovi token.

DAO Maker offre agli sviluppatori dei nuovi progetti servizi di consulenza e di marketing, per permettergli di attirare nuovi investitori e creare una community solida ancora prima del lancio del token sul mercato.

Tipologie di crypto launchpad

Nell’articolo abbiamo analizzato diversi launchpad crypto. Questi possono appartenere a diverse categorie che dovresti conoscere. Quelli principali sono i launchpad ICO e i launchpad IDO, mentre per gli NFT ci sono i launchpad INO.

Launchpad ICO

Come si può evincere dal nome, i launcphad ICO permettono agli sviluppatori di raccogliere fondi tramite una presale pubblica, presentando le varie caratteristiche del progetto tramite un whitepaper.

Questo viene reso pubblico a tutti gli utenti che possono leggerlo e capire quali sono gli obiettivi del progetto, così come i vantaggi e le funzionalità del token.

Binance Launchpad è un classico esempio di Launchpad ICO, ma si può includere in questa tipologia anche Best Wallet, con la sua funzione Upcoming Tokens dedicata alla presale.

Launchpad IDO

A differenza dei launchpad ICO, questa tipologia si concentra su token che verranno lanciati sugli exchange decentralizzati.

Solitamente, questi launchpad hanno un sistema di verifica meno rigoroso e una selezione maggiore di token.

Il risvolto della medaglia è che alcuni progetti lanciati sui DEX possono rivelarsi deludenti in termini di prestazioni.

Launchpad INO

Gli INO Launchpad si concentrano prevalentemente sulla raccolta fondi per nuovi progetti NFT (Non-fungible Token). Sono quindi un ottimo modo per trovare nuove collezioni di NFT e provare a ottenerle ancora prima del loro lancio su un marketplace.

Inoltre, sui Launchpad INO è anche possibile creare e vendere i propri NFT, grazie a una serie di tool forniti dalla stessa piattaforma. Tra gli INO più famosi troviamo OpenSea e SuperRare.

Come accedere a un Launchpad crypto

Ogni launchpad crypto presenta un suo sistema per la registrazione e l’accesso che può variare anche in base alla tipologia.

Ad esempio, Best Wallet consente di usare la funzione Upcoming Tokens semplicemente scaricando l’app gratuita e registrandosi.

Altre piattaforme come Binance Launchpad richiedono la creazione di un account e di una verifica KYC (Know Your Customer) per l’identificazione dell’utente.

Inoltre, Binance richiede di acquistare e detenere il token BNB per potersi registrare e ottenere i token di un determinato progetto sul Launchpad in anticipo. Al contrario, sulla maggior parte dei Launchpad decentralizzati, non sarà necessario effettuare la verifica KYC.

In generale, ti suggeriamo di controllare attentamente le regole dei Launchpad crypto che vorrai utilizzare.

Conclusione

Come abbiamo visto, i migliori launchpad crypto sono un ottimo strumento per ottenere accesso a nuove opportunità di investimento nel settore delle criptovalute.

Attraverso queste piattaforme è possibile investire in progetti emergenti, valutati e selezionati secondo criteri di affidabilità e potenziale.

Tra i migliori launchpad troviamo quello integrato in Best Wallet e piattaforme conosciute come Binance Launchpad.

Se preferisci le piattaforme decentralizzate, puoi provare a usare DAO Maker, mentre per il gaming Web3 ti suggeriamo KuCoin Spotlight.

Sfruttare i launchpad ti può offrire un vantaggio competitivo, ma devi comunque ricordare che anche i progetti più promettenti non sono esenti da rischi.

La volatilità del mercato e l’evoluzione rapida del settore rendono essenziale un approccio informato e prudente.

In conclusione, puoi valutare le varie caratteristiche dei launchpad che abbiamo analizzato nella guida e provare a registrarti su una o più piattaforme per avere maggiori possibilità di ottenere nuovi token in anticipo.

Domande frequenti

Cos’è un launchpad crypto?

Un launchpad crypto è una piattaforma che consente a nuovi progetti blockchain di raccogliere fondi e lanciare i propri token sul mercato tramite ICO, IDO o IEO.

A cosa serve partecipare a un launchpad?

Partecipare a un launchpad permette di accedere in anticipo a nuovi token, spesso a un prezzo inferiore rispetto al valore che avranno al momento del listing ufficiale su un exchange.

Quali sono i rischi di usare un launchpad?

I principali rischi riguardano la volatilità del mercato e la possibilità che il progetto non riesca a svilupparsi secondo le aspettative. Anche se i launchpad effettuano controlli, non possono garantire il successo del token.

Serve il KYC per accedere a un launchpad?

Dipende dal tipo di launchpad: le piattaforme centralizzate (come Binance) richiedono la verifica KYC, mentre i launchpad decentralizzati (come DAO Maker o TrustPad) spesso permettono di partecipare anche senza verifica dell’identità.

Qual è il miglior launchpad per iniziare?

Per chi è alle prime armi, un launchpad affidabile come Binance Launchpad o Best Wallet, con interfacce intuitive e processi guidati, può rappresentare una buona scelta.

