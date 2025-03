Le migliori meme coin del momento da tenere d'occhio

Le meme coin sono una delle categorie più discusse e controverse nel mondo delle criptovalute. In generale vengono ritenute semplici strumenti speculativi, tuttavia negli ultimi anni hanno guadagnato terreno nel settore delle criptovalute, attirando sempre più investitori.

Resta il fatto che la volatilità estrema e la mancanza di fondamenta solide a parte il sostegno della community, rendono le meme coin degli investimenti estremamente rischiosi.

Per questo abbiamo creato una guida che può aiutare i trader principianti a muoversi in questo segmento del mercato delle criptovalute, proponendo le migliori meme coin su cui investire.

In alternativa, proponiamo un interessante articolo sulle migliori altcoin su cui investire nel 2025.

Meme coin e criptovalute: qual’è la differenza?

Le criptovalute e le meme coin fanno parte dello stesso mercato, ma presentano caratteristiche e finalità molto diverse.

Se le criptovalute tradizionali nascono con l’intento di offrire una tecnologia utile, le meme coin si basano principalmente sulla viralità e sul coinvolgimento della community.

Le criptovalute come Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) sono progettate per risolvere problemi specifici legati alla finanza e alla decentralizzazione.

Bitcoin, ad esempio, è stato creato come alternativa alle valute tradizionali, fungendo da riserva di valore e metodo di pagamento sicuro.

Ethereum, invece, essendo legata a una vera e propria blockchain, consente l’esecuzione di smart contract e la creazione di applicazioni decentralizzate (dApp), offrendo un’infrastruttura tecnologica avanzata.

Questi asset si distinguono per una forte base tecnologica, sviluppatori attivi e un ecosistema solido, che garantisce loro una maggiore stabilità nel tempo rispetto alle meme coin.

Al contrario, le meme coin nascono spesso come progetti ironici o sperimentali, basati su trend virali di internet.

A differenza delle criptovalute tradizionali, spesso le meme coin non offrono alcun caso d’uso o soluzioni tecnologiche, infatti crescono solo in base all’hype della community e all’influenza dei social media.

Sebbene tutte le criptovalute siano volatili, le meme coin sono quelle che subiscono oscillazioni di valore maggiori.

In generale, non conviene mai investire solo ed esclusivamente in meme coin, come fanno i cosiddetti trader “degen”.

La strategia migliore è cercare di differenziare gli investimenti, comprando o facendo trading su criptovalute consolidate e differenziando il wallet comprando qualche meme coin.

Per trovare altri asset è possibile leggere l’articolo sulle criptovalute emergenti da monitorare.

Le migliori meme coin del 2025

Il mercato delle meme coin continua a evolversi, spinto dall’entusiasmo delle community e dall’influenza dei trend virali.

Dopo il successo di progetti come Dogecoin e Shiba Inu, nuove criptovalute emergono con l’obiettivo di replicare e superare questi risultati, introducendo funzionalità innovative e sfruttando blockchain sempre più efficienti.

Il 2025 potrebbe essere un anno cruciale per il settore, con meme coin pronte a guadagnare terreno grazie a una combinazione di hype, utility e strategie di marketing aggressive. In questa panoramica, verranno analizzati i progetti più promettenti da tenere d’occhio per il nuovo anno.

Le meme coin in uscita vendute in presale

Le prevendite (presale) vengono organizzate dagli sviluppatori di un nuovo progetto per presentarlo ai trader e raccogliere i fondi necessari per la liquidità o per la creazione di una piattaforma.

Il valore dei token in presale viene stabilito dallo stesso team di sviluppo, quindi solitamente si rivela molto più basso di quello previsto per il listing su un exchange.

Quindi, le prevendite sono una buona occasione per comprare una meme coin a un costo conveniente. Tuttavia, le raccolte fondi aperte presentano diversi rischi, in quanto possono nascondere truffe o vendere token che subiscono crolli di valore subito dopo il lancio.

Pertanto occorre informarsi sui progetti in presale e capire quali possono risultare promettenti. Vediamo quali sono quelli più seguiti del momento.

Solaxy: una meme coin basata su una rete Layer-2

Solana è una delle blockchain più rapide e scalabili, ma l’espansione del suo ecosistema ha messo in evidenza alcune limitazioni, specialmente nei periodi di traffico elevato.

Per migliorare l’efficienza della rete, il team di sviluppo di Solaxy ha introdotto una soluzione Layer-2 capace di ottimizzare l’elaborazione delle transazioni e ridurre i costi operativi.

Grazie a un avanzato sistema di batch processing, Solaxy riesce a gestire più operazioni simultaneamente prima di trasmetterle alla blockchain principale.

Questo meccanismo riduce il consumo di risorse e accelera la finalizzazione delle transazioni, eliminando i problemi di congestione tipici di momenti di elevata attività.

Sul fronte della sicurezza, Solaxy ha implementato un protocollo di ancoraggio crittografico alla rete Solana.

L’interesse per il progetto è cresciuto rapidamente, portando la prevendita del token SOLX a raccogliere oltre 23 milioni di dollari.

Il token, attualmente disponibile in presale a 0,001648 dollari, rappresenta un’opportunità per gli investitori interessati alla scalabilità della blockchain Solana.

Inoltre, il protocollo offre staking con un APY fisso, incentivando la partecipazione a lungo termine e consentendo agli utenti di ottenere rendimenti passivi.

Vantaggi

Una meme coin ideale per chi effettua transazioni sulla blockchain di Solana

Il token SOLX verrà usato per pagare le transazioni sulla layer-2

Bitcoin Bull: una meme coin basata sugli airdrop di Bitcoin

Bitcoin Bull è una meme coin con un obiettivo ambizioso: permettere agli investitori di ottenere airdrop di Bitcoin in base ai movimenti di valore della criptovaluta.

Il funzionamento del progetto è basato su un sistema di distribuzione automatica che si attiva al raggiungimento di soglie prestabilite del valore di Bitcoin, attualmente fissate a 150.000, 200.000 e 250.000 dollari. Gli airdrop saranno disponibili solo per i titolari del token nativo BTCBULL, venduto a 0,002385 dollari in presale.

Dopo il lancio, il team di sviluppo attuerà un meccanismo di burning che ridurrà progressivamente l’offerta in circolazione di BTCBULL, nel tentativo di farne aumentare la domanda e il valore. Il burning si attiverà ogni volta che il Bitcoin aumenta di 25.000 dollari.

Bitcoin Bull ha raccolto oltre 2 milioni di dollari, dando ai trader la possibilità di fare subito staking del token BTCBULL e ottenere ricompense passive.

Il progetto quindi, scommette sul fatto che le previsioni positive per il Bitcoin nel 2025 si avverino. Se così non fosse però, potrebbe rivelarsi un investimento a perdere.

Vantaggi

Possibilità di ottenere airdrop di Bitcoin

Il BTCBULL potrebbe crescere grazie al burning

MIND of Pepe: l’unione tra meme token e IA

Mind of Pepe è un progetto innovativo che fonde AI e meme coin, creando un ecosistema in cui un AI Agent avanzato. Sfruttando il trend dell’intelligenza artificiale, MIND of Pepe ha raccolto più di 6 milioni di dollari in presale.

L’obiettivo è quello di fornire un assistente digitale ai titolari del token nativo MIND, capace di analizzare il mercato, gestire il wallet e dare indicazioni su possibili investimenti.

L’AI Agent potrà interagire con la community sui social, creando meme basati su Pepe The Frog, in modo da aumentare la viralità del progetto e incentivare la partecipazione dei trader.

Oltre a questa funzione pratica, l’AI Agent è progettato per generare meme a tema Pepe The Frog, mantenendo l’aspetto ludico e virale che contraddistingue le migliori meme coin.

Una delle caratteristiche più originali del progetto è la creazione di nuovi token tramite l’intelligenza artificiale che saranno accessibili in anticipo ai membri della community di MIND of Pepe.

Il token MIND viene venduto in prevendita al valore di 0,003128 dollari. Il progetto include anche la possibilità di fare staking, consentendo agli investitori di generare rendimenti passivi.

Vantaggi

Un AI agent accessibile tramite l’acquisto di una meme coin

Funzionalità di intelligenza artificiale innovative per il settore delle criptovalute

Meme Index: indici di meme coin a seconda del rischio

Meme Index è un progetto in presale creato per offrire agli investitori un approccio più strutturato per gli investimenti in meme coin, ispirandosi al modello degli ETF (exchange traded fund).

La piattaforma permette di investire in quattro indici distinti di meme coin, ognuno con una strategia di allocazione differente.

Gli indici più conservativi includono criptovalute consolidate come Dogecoin e Shiba Inu, mentre quelli più speculativi si concentrano su nuovi progetti emergenti.

Questo sistema consente di bilanciare il rischio e di ridurre l’esposizione a singoli asset, dando agli utenti la possibilità di scegliere il profilo di investimento più adatto alle proprie esigenze.

Per accedere agli indici è necessario comprare il token nativo MEMEX, attualmente venduto in prevendita al valore di 0,0166218 dollari, con la possibilità di fare staking.

Il token MEMEX permette anche di accedere a un sistema di governance decentralizzata per votare su quali meme coin includere nei vari indici.

Vantaggi

Permette di investire su panieri di meme coin a seconda della tolleranza al rischio

Il token nativo MEMEX fornisce accesso al voto di governance

Le meme coin più interessanti uscite di recente

Oltre alle meme coin in presale, sul mercato è possibile trovare delle meme coin uscite di recente che hanno riscosso un buon successo, specialmente dopo il lancio.

A differenza dei token venduti in presale, le meme coin sul mercato sono soggette alla legge della domanda e dell’offerta, quindi il loro valore può subire forti oscillazioni.

Catslap: un token per gli amanti dei meme gatto

Catslap è una delle meme coin a tema felino che al momento viene scambiata a un valore di 0,0006153 dollari.

Al suo lancio, il token SLAP ha registrato una crescita notevole, con un incremento di valore che ha attirato gli investitori, portando la meme coin ad arrivare a un valore di 0,009056 a dicembre del 2024.

Tuttavia, nel 2025 Catslap ha visto un crollo del valore e al momento non mostra segnali di crescita. Tuttavia, con un mercato rialzista, la meme coin potrebbe tornare a crescere e pur rimanendo speculativo, potrebbe rivelarsi particolarmente appetibile per chi cerca un investimento nel breve termine.

Un elemento distintivo di Catslap è la meccanica di Slapdrop, un sistema di ricompense che introduce un’esperienza gamificata nel progetto.

Questa modalità Play-to-Earn, strutturata come un click-to-earn, premia gli utenti in base alla loro partecipazione, aggiungendo un ulteriore livello di coinvolgimento e interazione con la community.

Vantaggi

Può interessare ai trader appassionati di meme coin a tema felino

Il gioco click-to-earn fornisce un buon incentivo per chi vuole unirsi alla community

OFFICIAL TRUMP

Nel 2025, la meme coin TRUMP ha fatto il suo ingresso nel mercato con un impatto significativo, celebrando l’insediamento del presidente Donald Trump alla Casa Bianca.

Creata come meme coin di Solana, TRUMP ha attratto investitori e speculatori, sfruttando il legame con la figura del tycoon e il clima politico negli Stati Uniti.

Al suo lancio, Il token TRUMP ha superato un valore di 60 dollari, generando un notevole hype all’interno della community di criptovalute. Ma questo token è anche la più moderna dimostrazione di come le meme coin siano poco affidabili e di come la volatilità del mercato possa generare perdite ingenti.

Infatti, subito dopo il lancio, a pochi giorni dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, la meme coin TRUMP è crollata fino ai 35 dollari. Al momento il token viene scambiato a circa 13 dollari, un valore molto più basso rispetto a quello registrato a gennaio.

La popolarità del presidente Donald Trump però, potrebbe generare una nuova crescita per la meme coin. Bisognerà però aspettare per vedere se TRUMP rimarrà un token speculativo, o se effettivamente ha un team alle spalle che proverà a rilanciarla con delle nuove funzionalità.

Vantaggi

Al momento è una delle meme coin più discusse del 2025

Il token può crescere in base alla popolarità di Donald Trump

OFFICIAL MELANIA MEME COIN

Insieme al token TRUMP a gennaio del 2025 è stata lanciata la meme coin MELANIA, dedicata alla First Lady degli Stati Uniti.

Il token ha seguito più o meno la stessa strada del token TRUMP: al lancio ha generato hype, arrivando a un valore massimo di quasi 14 dollari, per poi crollare fino al valore attuale di 0,08688 dollari.

Il lancio di MELANIA è stato accompagnato da una serie di eventi esclusivi e dalla creazione di NFT di lusso, pensati per attrarre investitori interessati a un modello di meme coin orientato all’estetica e al lifestyle.

Tuttavia, come per TRUMP, il token è rimasto speculativo, quindi sebbene possa crescere a seguito di azioni particolari della First Lady in campo politico, resta comunque un investimento molto rischioso.

Vantaggi

Potrebbe giovare di una possibile crescita del token TRUMP.

La popolarità di Melania Trump può giocare a favore della sua meme coin

Come scegliere le meme coin su cui investire

La grande quantità di meme coin sul mercato rende difficile scegliere su quale investire. Per questo occorre un’analisi attenta di diversi fattori, tra cui il coinvolgimento della community, la liquidità del token e i potenziali rischi associati.

Analisi del trend e della community

Uno degli aspetti determinanti per valutare il potenziale di una meme coin è la sua popolarità sui social media e la partecipazione attiva della community.

Questo perché il valore di una meme coin è spesso legato alla viralità e al coinvolgimento degli utenti piuttosto che a un’utilità concreta.

Una buona attività sui social network della meme coin e il numero di follower, possono suggerire se la meme coin ha il supporto necessario per sostenere una crescita nel tempo.

Inoltre, è utile osservare eventuali collaborazioni con influencer o personaggi noti nel settore crypto, in quanto possono promuovere il progetto e attirare più investitori.

Liquidità, volume di scambi e capitalizzazione di mercato

Per valutare la stabilità e la sostenibilità di una meme coin, è molto importante analizzare i suoi dati di mercato.

La liquidità del token, ovvero la facilità con cui siu può comprare o vendere senza pesanti impatti sul suo valore, risulta un parametro fondamentale nella valutazione di una meme coin. Questo perché la liquidità può aiutare un token a restare stabile, specialmente subito dopo il lancio.

Allo stesso modo, un volume di scambi elevato indica che il token viene scambiato in modo attivo sul mercato, cosa che riduce il rischio di manipolazioni del valore .

Allo stesso modo, la capitalizzazione di mercato o market cap fornisce un’indicazione del valore complessivo del progetto rispetto alla concorrenza: mentre le meme coin a piccola capitalizzazione possono offrire rendimenti potenzialmente elevati, quelle con una capitalizzazione più alta tendono a risultare meno volatili.

Monitorare questi dati attraverso piattaforme come CoinMarketCap o CoinGecko permette di ottenere una visione più chiara delle dinamiche di mercato e dell’interesse generale attorno a un progetto.

I rischi delle meme coin: volatilità e rug pull

Come abbiamo visto, le meme coin sono tra gli asset più speculativi del settore delle criptovalute, in quanto soggette a una forte volatilità.

Questo è il rischio principale per chi vuole investire in meme coin, in quanto spesso questi token tendono a crescere in modo esponenziale da un momento all’altro, per poi subire dei crolli vertiginosi.

Un altro rischio da considerare è il fenomeno dei rug pull, ovvero situazioni in cui gli sviluppatori abbandonano il progetto dopo un certo numero di investimenti nel loro progetto.

Questo accade spesso con meme coin prive di una roadmap chiara o con smart contract verificati tramite audit. Il settore delle criptovalute non è regolamentato, quindi chiunque può lanciare nuovi token con grande facilità, senza tra l’altro doverci mettere la faccia.

In generale, i progetti più affidabili sono quelli che oltre all’audit verificabile, presentano un whitepaper chiaro, una tokenomics e una roadmap con obiettivi chiari.

Chi sono i trader “degen” e perché sono associati alle meme coin?

Nel mondo delle criptovalute, il termine “degen” (abbreviazione di degenerate, cioè “degenerato” in inglese) si riferisce a quei trader che adottano un approccio altamente speculativo, spesso basato più sull’intuito e sull’hype del momento che su un’analisi tecnica o fondamentale dei progetti.

I trader “degen” sono particolarmente attivi nel settore delle meme coin e sebbene si presentino sempre in modo entusiasta sui social media, in realtà sono un esempio da evitare.

Il loro obiettivo principale è entrare in un progetto nella fase iniziale o durante una presale, quando il valore è ancora basso, sperando che il token subisca un’impennata di valore spinta da una crescita virale.

Tuttavia, come si può facilmente immaginare, questa strategia comporta un rischio elevato, poiché molte delle meme coin su cui puntano possono rivelarsi truffe, rug pull o semplicemente progetti destinati a perdere rapidamente rilevanza.

L’operatività dei trader degen è strettamente legata a social media e piattaforme di trading decentralizzate (DEX).

Le decisioni di investimento vengono spesso prese in base a segnalazioni di altri utenti su Twitter (X), Telegram e Discord, senza alcuna verifica approfondita del progetto.

Come comprare le meme coin

L’acquisto di una meme coin richiede una conoscenza di base del funzionamento degli exchange e dei wallet crypto.

A differenza delle valute tradizionali, le criptovalute non si acquistano direttamente da una banca, ma attraverso piattaforme specializzate che offrono diverse modalità di scambio.

Acquisto su CEX e DEX: quali piattaforme scegliere

Le meme coin sul mercato, sono solitamente disponibili sui principali exchange centralizzati (CEX), come Binance, KuCoin e OKX.

Queste piattaforme offrono un’interfaccia intuitiva, un’alta liquidità e la possibilità di acquistare meme coin direttamente con valuta fiat tramite carta di credito o bonifico bancario.

Tuttavia, l’uso di un CEX comporta alcuni vincoli: per operare è spesso richiesta la registrazione e il completamento delle procedure KYC (Know Your Customer), che impongono l’invio di documenti per verificare l’identità dell’utente.

D’altro canto, gli exchange decentralizzati (DEX), come Uniswap e Raydium, offrono una maggiore libertà, permettendo di scambiare token senza intermediari e senza dover fornire dati personali.

Qui gli scambi avvengono attraverso smart contract, garantendo una gestione autonoma dei fondi. Tuttavia, per acquistare meme coin su un DEX è necessario possedere criptovalute come Ethereum (ETH) o Solana (SOL).

Inoltre, l’uso di un DEX comporta alcune sfide tecniche, come la gestione delle gas fee, che possono variare in base alla congestione della rete blockchain.

In generale, i CEX sono più adatti ai principianti per la loro semplicità, mentre i DEX sono preferiti dagli utenti più esperti o da chi vuole accedere a meme coin esclusive prima che vengano lanciate sulle piattaforme principali.

Come comprare le meme coin in prevendita

Per comprare una meme coin in prevendita, è necessario trovare il sito ufficiale del progetto e verificare le informazioni fornite dal team di sviluppo.

Sul sito ufficiale è possibile acquistare i token utilizzando criptovalute come Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) o USDT, dopo aver collegato un wallet compatibile come MetaMask o Trust Wallet.

Il pagamento viene effettuato tramite smart contract, tuttavia i token acquistati non verranno distribuiti subito agli utenti. Solitamente, le presale permettono di prelevare i token solo al termine delle presale.

Alcune presale, come quelle analizzate in questo articolo, permettono di fare staking dei token comprati fino al giorno del claim e oltre. Questo permette di vedere il proprio investimento fruttare, bloccando i token e ottenendo ricompense passive in base all’APY.

Come conservare le meme coin

Dopo l’acquisto, conservare le meme coin in modo sicuro permette di proteggere il proprio investimento da attacchi informatici o problemi legati agli exchange.

Lasciare le proprie meme coin su una piattaforma centralizzata comporta il rischio di violazioni della sicurezza e il possibile blocco dei prelievi in caso di difficoltà regolatorie.

In generale, i trader che investono in meme coin preferiscono utilizzare dei wallet non custodial come Best Wallet, MetaMask o Trust Wallet, in quanto consentono di gestire rapidamente la compravendita o il trading di token.

Inoltre, si tratta di applicazioni scaricabili gratuitamente per dispositivi mobili, oppure utilizzabili come estensioni del proprio desktop.

Tramite i wallet non custodial è possibile accedere alla maggior parte delle presale, così come fare staking delle meme coin comprate.

Lo svantaggio è che l’utente avrà la piena responsabilità delle chiavi di recupero del wallet, così come della gestione delle criptovalute al suo interno.

Conclusione

Abbiamo analizzato le meme coin più promettenti del momento, tra progetti in presale e nuovi token presenti sul mercato. Abbiamo visto però che nonostante il costo accessibile e le possibilità di crescita, le meme coin restano comunque asset estremamente rischiosi su cui investire.

Pertanto, chi vuole puntare su questi token, deve assolutamente adottare strategie prudenti e non farsi prendere dall’hype. L’analisi di un progetto è fondamentale per mitigare i rischi, così come cercare di differenziare il wallet, controllando sempre la spesa da dedicare a questi investimenti.

Domande Frequenti (FAQ)

Le meme coin sono solo speculative o possono avere un valore reale?

Sebbene molte meme coin nascano con un forte elemento speculativo, alcune sono riuscite a costruire ecosistemi più solidi nel tempo.

Dogecoin, ad esempio, è stato adottato per pagamenti e donazioni, mentre Shiba Inu ha sviluppato un intero ecosistema con staking, swap decentralizzati e progetti nel metaverso. Il valore reale di una meme coin dipende dalla sua adozione, dalla community e dall’utilità che riesce a offrire oltre alla speculazione iniziale.

Perché alcune meme coin esplodono di valore mentre altre falliscono?

Il successo di una meme coin dipende da diversi fattori, tra cui l’engagement della community, la viralità sui social media e il supporto di figure influenti nel settore crypto.

Progetti con una narrativa accattivante e una distribuzione equa dei token tendono ad attirare più investitori.

Al contrario, quelle con una tokenomics squilibrata, una roadmap poco chiara o un team anonimo hanno maggiori probabilità di fallire nel lungo termine.

È possibile guadagnare con le meme coin senza dover fare trading?

Oltre alla compravendita speculativa, alcune meme coin offrono meccanismi di staking, yield farming e airdrop che consentono di ottenere rendimenti passivi.

Alcuni progetti prevedono anche sistemi di redistribuzione delle fee tra i possessori del token, incentivando il mantenimento a lungo termine.

Tuttavia, è sempre fondamentale valutare la sostenibilità di questi meccanismi e il rischio associato.

Cosa bisogna controllare prima di acquistare una meme coin in prevendita?

Prima di partecipare a una presale, è cruciale analizzare la trasparenza del team, la tokenomics e la roadmap del progetto.

Un white paper dettagliato e un audit indipendente degli smart contract sono segnali positivi, mentre la mancanza di informazioni chiare potrebbe indicare un progetto poco affidabile.

È anche utile osservare il livello di engagement della community e la presenza di partnership strategiche.

Quali strategie possono ridurre il rischio di perdita con le meme coin?

Investire in meme coin comporta inevitabilmente un alto grado di rischio, ma esistono strategie per mitigarlo.

La diversificazione del portafoglio è fondamentale, evitando di investire un capitale eccessivo in un singolo progetto.

È utile anche seguire l’andamento del mercato e stabilire obiettivi di vendita chiari, approfittando dei momenti di picco senza aspettare guadagni illimitati.

Un approccio basato su una gestione prudente del rischio è la chiave per affrontare il mercato delle meme coin con maggiore consapevolezza.