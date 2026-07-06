Le 3 migliori offerte gas di luglio

Ecco quali sono le 3 migliori offerte gas da attivare a luglio 2026 per tagliare le bollette in vista del prossimo autunno - in verno.
Davide Raia
Pubblicato il 6 lug 2026
Le 3 migliori offerte gas di luglio
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L’estate è il momento giusto per tagliare il prezzo del gas, scegliendo un’offerta a prezzo fisso in modo da assicurarsi le migliori condizioni possibili per la fornitura in autunno e inverno. Di seguito abbiamo selezionato 3 offerte gas che possono rappresentare la soluzione giusta per tutte le famiglie alla ricerca della promo giusta per tagliare le bollette. Per attivare una delle promo è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (PDR) riportato in bolletta.

Pulsee Gas Relax

Con Pulsee Gas Relax è possibile bloccare il prezzo del gas per i primi 36 mesi dall’attivazione, con una protezione dai rincari valida nel lungo periodo. L’offerta in questione permette di fissare il prezzo a 0,451 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 114 euro all’anno.

Da segnalare che utilizzando il codice PUIN245 è possibile ottenere fino a 245 euro di sconto extra che viene erogato con importi di 2,56€ al mese per 48 mesi su ogni punto di fornitura attivato. Per sfruttare tutto lo sconto, quindi, è necessario aggiungere anche la fornitura di energia elettrica.

L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Pulsee.

Attiva qui l’offerta di Pulsee

E.ON Gas Click

Da segnalare anche l’offerta di E.ON che blocca il prezzo per 12 mesi. Il costo della materia prima è ridotto a 0,474 €/Smc mentre il corrispettivo annuo è di 108 euro. L’offerta è accessibile di seguito, raggiungendo il sito ufficiale di E.ON.

Attiva qui l’offerta di E.ON

NeN

C’è anche NeN che permette di bloccare il prezzo per 24 mesi. L’offerta proposta dal fornitore, che adotta il sistema della rata mensile fissa (calcolata in base al consumo reale dell’utente) prevede un prezzo dell’energia pari a 0,46 €/Smc e una quota fissa di 108 euro all’anno. La promo è accessibile tramite il sito ufficiale di NeN.

Attiva qui l’offerta di NeN

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