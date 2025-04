I migliori Web3 wallet del 2025

Il settore delle criptovalute viene spesso associato al Web3, ovvero il nuovo internet 3.0 basato sulla decentralizzazione.

Chi non è particolarmente avvezzo a nuove tecnologie come la blockchain, potrebbe effettivamente chiedersi come fare a mantenere le criptovalute o gli NFT acquistati. La risposta è molto semplice: basta utilizzare un portafoglio Web3.

In questa guida analizzeremo i migliori wallet Web3 del 2025 e vedremo cosa sono effettivamente questi particolari strumenti, così come i loro vantaggi.

Best Wallet – uno dei migliori wallet Web3 con token nativo

Trust Wallet – un wallet Web3 user friendly

– un wallet Web3 user friendly Metamask – uno dei wallet crypto più usati per le presale

– uno dei wallet crypto più usati per le presale Coinbase Wallet – il wallet dell’exchange Coinbase

– il wallet dell’exchange Coinbase Binance Wallet – il wallet dell’exchange Binance

– il wallet dell’exchange Binance Zengo – tecnologia MPC al posto delle chiavi private

– tecnologia MPC al posto delle chiavi private Exodus – ampio supporto per criptovalute e blockchain

Cos’è un Web3 wallet

Web3 è un termine utilizzato per definire tutte le applicazioni e le piattaforme che utilizzano la blockchain, rimanendo decentralizzate.

In generale, il Web3 (o Web 3.0), mette l’utente al centro dell’esperienza, contrapponendosi al Web 2.0 gestito prevalentemente da piattaforme centralizzate.

La blockchain è un registro digitale, dove vengono salvate informazioni di vario tipo, come ad esempio le transazioni per le criptovalute.

I wallet Web3 sono dei portafogli digitali che consentono di detenere asset, così come di interagire con dApp (applicazioni decentralizzate) e con il settore della DeFi (Decentralized Finance).

Solitamente, questi wallet si possono scaricare gratuitamente sotto forma di app per dispositivi mobili, o come estensione del browser.

I migliori wallet Web3 più usati dai trader

Gli utenti che vogliono iniziare a muovere i primi passi nel settore degli asset digitali, possono scegliere tra una vasta gamma di wallet Web3.

Ogni portafoglio presenta caratteristiche e funzioni diverse, per questo abbiamo preparato una rassegna di quelli più usati dai trader.

Qui di seguito sarà possibile leggere l’analisi dei migliori wallet Web3 sul mercato, in modo da trovare quello più adatto per le proprie esigenze.

Best Wallet: uno dei migliori wallet Web3 con token nativo

Best Wallet viene considerato il miglior wallet Web3 in termini di funzionalità e facilità d’uso. Si può scaricare gratuitamente come app per dispositivi mobili Android e iOS, configurandolo con autenticazione biometrica e a due fattori per avere una maggiore sicurezza.

Trattandosi di un portafoglio non-custodial, Best Wallet affida all’utente il completo controllo delle chiavi private e della frase di recupero, per un accesso rapido ai propri fondi.

Considerato il miglior wallet da usare per la blockchain Polygon, Best Wallet offre anche funzionalità aggiuntive, come un exchange decentralizzato (DEX) integrato che permette di acquistare, scambiare e vendere criptovalute su diverse blockchain come Ethereum e Binance Smart Chain.

Gli utenti possono accedere facilmente a token in presale, utilizzando la funzione Upcoming Tokens. In questo modo è possibile acquistare asset a un valore basso, prima del loro lancio sul mercato.

Non manca la possibilità di bloccare i token su Best Wallet per fare staking e ottenere ricompense passive.

Con il recente aggiornamento, Best Wallet ha ricevuto funzionalità multi-chain, inoltre è stato aggiunto anche lo scambio e la compravendita di Bitcoin.

Infine, i trader possono acquistare il token nativo BEST, in modo da poter partecipare alla governance dell’ecosistema Best Wallet e ottenere sconti sui costi di transazione.

Vantaggi

Facile da usare

DEX integrato

Accesso ai token in presale

Aggiornato costantemente

Dispone di un token nativo

Svantaggi

Non si può usare come estensione del desktop

Trust Wallet: un wallet Web3 user friendly

In una rassegna dei migliori wallet Web3, non si può non inserire Trust Wallet, uno dei primi portafogli non-custodial e ancora uno dei più usati.

Trust Wallet è particolarmente apprezzato per la sua interfaccia intuitiva, così come per il suo supporto a più di 70 reti che includono BSC ed Ethereum.

Una delle funzionalità più interessanti del portafoglio è la possibilità di navigare il Web3 tramite il browser integrato.

Questa soluzione si rivela adatta a chi vuole scoprire le offerte del nuovo internet, come marketplace di NFT, giochi blockchain e piattaforme decentralizzate. Tramite Trust Wallet è anche possibile mettere i token in staking, per ottenere ricompense passive.

In generale, si tratta di un ottimo wallet per principianti, tuttavia segnaliamo che a livello di sicurezza non offre molto e che è disponibile solo come app per dispositivi mobili.

Vantaggi

Supporto per più di 70 blockchain

Browser integrato

Funzionalità per lo staking

Interfaccia intuitiva

Svantaggi

Disponibile solo come app

Poche opzioni di sicurezza

Metamask: uno dei wallet crypto più usati per le presale

Metamask è indubbiamente uno dei wallet più usati per le operazioni sul Web3, compatibile con la maggior parte delle ICO (Initial Coin Offerings) e con le presale pubbliche.

Molti trader infatti, utilizzano Metamask per detenere token comprati durante le presale, per poi rivenderli in caso di una crescita post-lancio.

Il portafoglio è disponibile sia come app per dispositivi mobili, sia come estensione del desktop, permettendo agli utenti di avere la massima versatilità per le loro operazioni sul Web3.

Metamask supporta diverse blockchain e criptovalute, inoltre la sua interfaccia intuitiva lo rende adatto anche agli utenti alle prime armi.

Come Trust Wallet e Best Wallet, si tratta di un wallet non-custodial che affida le chiavi private e la frase di recupero all’utente.

Vantaggi

Compatibile con le presale pubbliche

Disponibile come app ed estensione browser

Supporta una buona gamma di blockchain e criptovalute

Ideale per i principianti

Svantaggi

Poche funzionalità aggiuntive

Coinbase Wallet: il wallet dell’exchange Coinbase

Come Binance Wallet, anche Coinbase Wallet è un wallet associato a un exchange, in questo caso Coinbase. Nonostante questo però, Coinbase Wallet è di tipo non-custodial, quindi gli utenti potranno avere il pieno controllo per accedere ai propri fondi.

Per quanto riguarda la frase di recupero, Coinbase Wallet presenta un sistema interessante, in quanto permette di memorizzarla sul cloud e recuperarla facilmente, in caso si perda la chiave di accesso.

Il portafoglio supporta una vasta gamma di criptovalute e presenta funzionalità dedicate alla gestione e la visualizzazione degli NFT.

Chi opera sulla blockchain di Coinbase, potrà avvalersi di prelievi e depositi rapidi, così come di un sistema di sicurezza per la verifica e la gestione delle transazioni.

Vantaggi

Ottimo per operare su Coinbase

Frase di recupero memorizzata su cloud

Funzionalità per la gestione degli NFT

Svantaggi

Costi di transazione alti

Binance Wallet: il portafoglio dell’exchange Binance

Binance Wallet è il portafoglio dell’exchange centralizzato (CEX) Binance, uno dei più importanti nel settore delle criptovalute. Si tratta di un wallet particolarmente adatto a chi preferisce operare sulla Binance Smart Chain, ovvero la blockchain di Binance.

Questo portafoglio permette di fare staking dei token, di interagire con le DApp e di mantenere NFT. Tuttavia, la sua compatibilità si limita alla Binance Smart Chain e ai token con formato BEP-20, quindi non è consigliato per chi preferisce soluzioni più versatili.

Dall’altra parte, il Binance Web3 wallet può dare una maggiore sicurezza, in quanto fa parte dell’ecosistema di Binance, conosciuto per la sua affidabilità.

Vantaggi

Supporto completo per i token BEP-20

Sicurezza elevata

Permette di detenere NFT

Svantaggi

Compatibilità bassa con altre blockchain

Zengo: tecnologia MPC al posto delle chiavi private

Zengo è un wallet non-custodial particolare, in quanto non fa uso delle chiavi private, semplificando la user-experience e rivelandosi adatto per i principianti.

Per la protezione, il portafoglio usa una tecnologia MPC (Multi-Party Computation), dividendo la chiave privata in varie parti crittografate. Per accedere al dispositivo se ne utilizza solo una, mentre l’altra viene salvata sui server di Zengo.

Questo metodo riduce il rischio di attacchi hacker, ma allo stesso tempo potrebbe rivelarsi poco funzionale per chi preferisce soluzioni più decentralizzate.

Il wallet è disponibile per iOS e Android, con il supporto di più di 380 criptovalute consolidate come Bitcoin ed Ethereum.

Il wallet si può collegare alle DApp su Web3 tramite WalletConnect, quindi adatto per acquistare token in presale.

Vantaggi

Niente frase di recupero

Tecnologia per la sicurezza interessante

Più di 380 criptovalute supportate

Collegamento con DApp tramite Wallet Connect

Svantaggi

Non adatto a chi preferisce un’esperienza decentralizzata

Exodus: ampio supporto per criptovalute e blockchain

Un wallet Web3 consigliato agli utenti esperti, Exodus si distingue per il suo supporto a più di 100.000 asset digitali e una funzionalità per lo swap multi-chain su oltre 50 blockchain.

Il portafoglio permette di accedere facilmente a DApp e protocolli DeFi, con funzionalità per lo staking automatico che permette di effettuare il blocco di più token in modalità compounding.

Questa caratteristica si rivela adatta a chi vuole ottenere ricompense passive, bloccando i propri asset su più blockchain contemporaneamente.

Per la sicurezza, il wallet si può integrare con Trezor, in modo da poter monitorare le prestazioni. Per l’accesso, Exodus non dispone di autenticazione a due fattori.

Vantaggi

Supporto per più di 100.000 asset

Funzionalità swap multi-chain

Accesso a DApp e DeFi

Funzionalità di staking in compounding

Svantaggi

Non adatto ai principianti

Wallet Tipo Piattaforme Principale vantaggio Principale svantaggio Best Wallet Non-custodial App mobile (Android/iOS) DEX integrato Non disponibile come estensione desktop Trust Wallet Non-custodial App mobile Browser integrato Solo app, Poche opzioni di sicurezza Metamask Non-custodial App mobile, Estensione browser Ideale per principianti Poche funzionalità aggiuntive Coinbase Wallet Non-custodial App mobile Integrazione Coinbase Costi di transazione alti Binance Wallet Non-custodial App mobile Supporto token BEP-20 Compatibilità limitata con altre blockchain Zengo Non-custodial (MPC) App mobile Sicurezza MPC Non adatto per utenti decentralizzati Exodus Non-custodial Desktop, App mobile 100.000 asset supportati Non adatto ai principianti

Cosa considerare nella scelta dei migliori wallet Web3

Nella nostra analisi dei migliori wallet Web3, abbiamo visto alcuni dei portafogli più usati e le loro caratteristiche, così come gli svantaggi.

In caso di dubbi sulla scelta, si possono considerare diversi fattori determinanti, come ad esempio il metodo di conservazione delle chiavi private, la semplicità d’uso, il supporto alla blockchain e alle criptovalute, così come i costi di commissione e lo staking.

Metodo di conservazione: wallet Web3 custodial e non-custodial

Il metodo di conservazione delle chiavi varia in base alla tipologia di wallet crypto. I wallet custodial sono collegati a un exchange che conserva le chiavi di recupero, dando la possibilità all’utente di accedere al portafoglio inserendo credenziali base come nome utente e password.

Da una parte, questo elimina il problema della conservazione delle chiavi in un luogo sicuro, ma toglie il controllo all’utente.

Nel caso l’exchange dove è registrato il wallet dovesse crollare (come successo con FTX) o subire attacchi da parte di hacker, si rischierebbe la perdita dei propri asset.

Al contrario con i wallet non-custodial è l’utente ad avere la responsabilità delle chiavi private e della seed phrase, una soluzione che permette di accedere al wallet più facilmente e di avere un maggiore controllo sui propri fondi.

Interfaccia e utilizzo

La semplicità d’uso è un fattore molto importante da considerare nella scelta dei migliori wallet Web3, specialmente per gli utenti alle prime armi.

Il Web3 presenta diverse barriere tecniche, quindi per cominciare è meglio usare un wallet intuitivo che magari presenti alcune funzioni per facilitare lo scambio e la compravendita degli asset, come ad esempio un exchange decentralizzato integrato o un browser per navigare le DApp.

Supporto per blockchain e criptovalute

I wallet crypto possono supportare uno o più formati di token delle diverse blockchain, come ad esempio quello ERC-20 (Ethereum) e il BEP-20 (Binance Smart Chain).

Nel caso si voglia avere più possibilità, conviene puntare su un wallet versatile dotato di supporto per più blockchain, in modo da non avere limiti.

Tuttavia, chi è alle prime armi potrebbe voler operare su una singola blockchain, per non rendere l’esperienza iniziale disorientante.

In questo caso è meglio optare per un wallet con un supporto ridotto, o magari compatibile con un singolo formato.

Per quanto riguarda il supporto delle criptovalute, in generale con la maggior parte dei wallet Web3 è possibile comprare, vendere e scambiare gli asset consolidati come Bitcoin, Ethereum, BNB, MATIC, SOL e tanti altri.

Chi però vuole provare a investire anche in progetti emergenti, nelle presale o nelle meme coin, deve puntare su un wallet con un vasto supporto e compatibile con i siti web delle presale.

Costi di commissione

Alcuni wallet Web3 consentono di modificare i costi di commissione, al fine di velocizzare le transazioni. Bisogna tenere conto che le cosiddette gas fee vengono comunque applicate dagli exchange, quindi nel caso si voglia risparmiare è possibile scegliere un wallet con soluzioni convenienti, come la possibilità di ridurre i costi comprando un token nativo specifico.

Staking

Lo staking è un metodo molto utilizzato nel campo delle criptovalute, in quanto permette di bloccare i token nel proprio wallet e partecipare alla sicurezza di una determinata blockchain tramite la validazione di un blocco.

Gli utenti vengono selezionati con un processo quasi randomico, a seconda della quantità di token messi in staking.

Una volta selezionati, si diventa validatori di un blocco e in cambio si riceve un guadagno passivo nella stessa criptovaluta messa in staking.

Si tratta di un sistema utile, economico e intuitivo per provare a ottenere ricompense passive, quindi è bene cercare un wallet che abbia un’ampia compatibilità con lo staking su varie blockchain, per massimizzare i propri guadagni.

Come installare e configurare i migliori wallet Web3

Una volta selezionato il wallet Web3 più adatto alle proprie esigenze, è necessario procedere con l’installazione e la configurazione iniziale.

Nel caso dei wallet non custodial, il processo risulta generalmente semplice e simile tra le diverse soluzioni disponibili. Vediamo come installare Best Wallet, uno dei wallet crypto che abbiamo analizzato in questa guida.

Installazione dell’applicazione

Il primo passo consiste nello scaricare l’app di Best Wallet dal sito ufficiale o dallo store del proprio sistema operativo, sia Android che iOS.

L’applicazione è gratuita, ma attualmente disponibile esclusivamente in versione mobile, senza supporto per estensioni browser su desktop.

Dopo il download, l’utente viene guidato attraverso una procedura di configurazione intuitiva che consente di iniziare rapidamente.

Impostazioni iniziali e protezione degli asset

Durante la fase di configurazione, viene generato automaticamente un indirizzo univoco per l’invio e la ricezione di criptovalute.

Al contempo, il wallet crea una seed phrase (frase di recupero), che rappresenta l’unico strumento per ripristinare l’accesso in caso di perdita del dispositivo.

Per garantire la sicurezza, è fondamentale conservare questa frase offline, al riparo da rischi di compromissione.

Best Wallet include ulteriori misure di protezione, tra cui la possibilità di impostare un PIN personalizzato, utilizzare l’autenticazione biometrica e attivare un backup sicuro nel cloud, offrendo così un elevato livello di sicurezza anche contro accessi non autorizzati.

Gestione delle transazioni: ricezione e invio di fondi

Una volta completata la configurazione, è possibile ricevere criptovalute condividendo il proprio indirizzo pubblico o tramite il QR code disponibile nell’interfaccia dell’app.

L’invio di fondi richiede semplicemente l’inserimento dell’indirizzo del destinatario, la definizione dell’importo da trasferire e la conferma della transazione previa verifica dei dati.

Acquisto e scambio di criptovalute

Best Wallet permette inoltre l’acquisto diretto di asset digitali attraverso strumenti di pagamento tradizionali come carte di credito, carte di debito o bonifico bancario, grazie all’integrazione con fornitori di servizi regolamentati.

All’interno dell’app è presente anche un DEX (exchange decentralizzato) integrato, che consente lo swap di token in modo rapido e trasparente, con la possibilità di visualizzare in tempo reale le eventuali commissioni, senza dover ricorrere a piattaforme terze.

Svantaggi dei migliori wallet Web3

Come ogni applicazione, anche i wallet Web3 presentano degli svantaggi da tenere in considerazione. Vediamo quali sono qui di seguito.

Vulnerabilità

La maggior parte dei wallet crypto sono hot wallet, ovvero portafogli digitali sotto forma di app o estensioni del desktop.

Questo ovviamente li espone ad attacchi da parte di hacker e malware che possono portare al furto delle chiavi private e, di conseguenza, degli asset contenuti.

Il modo migliore per ridurre questo rischio è evitare di collegarsi alle reti pubbliche. Possibilmente è preferibile utilizzare i wallet Web3 con connessioni sicure o collegandosi con un VPN.

Responsabilità

Con i wallet Web3 non-custodial, le chiavi private e le frasi di recupero vengono affidate all’utente. In questo modo è possibile avere il controllo totale sull’accesso ai propri fondi, senza doversi registrare su un exchange centralizzato come avviene con i wallet custodial.

Il lato negativo è che sarà necessario prestare la massima attenzione a dove si conservano le chiavi private, in quanto una volta perse non sarà possibile recuperare i fondi sul proprio wallet.

Allo stesso modo, in caso di furto delle chiavi o degli asset nel wallet, non ci saranno enti all’interno della DeFi che potranno aiutare nel recupero. Questo è lo svantaggio generale della finanza decentralizzata che non dispone di regolamentazioni e controlli.

In generale è consigliabile conservare la chiave e la frase di recupero su carta, in modo da non tenerla sui propri dispositivi o sul PC ed esporla a furti cibernetici.

Accessibilità

Nell’articolo abbiamo analizzato dei wallet Web3 facili da usare come Best Wallet, tuttavia va detto che queste applicazioni presentano comunque delle barriere di accesso.

Per poterli utilizzare per la compravendita, lo scambio e lo staking di criptovalute, occorre non solo avere una conoscenza base sulla blockchain e sul Web3, ma anche sul mercato delle criptovalute.

I migliori wallet Web3: considerazioni finali

Nella nostra guida abbiamo analizzato diversi wallet crypto, ognuno con caratteristiche diverse e funzionalità interessanti.

Ad esempio, Best Wallet si distingue per la possibilità di scambiare criptovalute tramite l’exchange decentralizzato integrato, mentre soluzioni come Zengo fanno uso di tecnologie avanzate per la salvaguardia della frase di recupero.

Gli utenti possono scegliere tra wallet non-custodial per la gestione autonoma delle chiavi di accesso, o per wallet custodial, in modo da poter affidare questi dati a un exchange.

In generale, suggeriamo di provare due o tre wallet Web3. Si tratta di applicazioni gratuite, quindi è possibile vedere l’interfaccia e le funzionalità liberamente, prima scegliere quello giusto.

I migliori wallet Web3: domande frequenti

Cos’è un wallet Web3 e a cosa serve?

Un wallet Web3 è un portafoglio digitale che consente di conservare criptovalute, token e NFT, e di interagire con applicazioni decentralizzate (dApp), piattaforme DeFi e servizi Web3. Serve per effettuare transazioni, partecipare a staking, comprare token in presale e navigare nel mondo del Web decentralizzato.

Qual è la differenza tra wallet custodial e non-custodial?

I wallet custodial sono gestiti da una terza parte (es. un exchange) che conserva le chiavi private per conto dell’utente. I wallet non-custodial, invece, affidano all’utente la completa gestione delle chiavi di accesso, offrendo maggiore controllo ma anche maggiore responsabilità.

Qual è il miglior wallet Web3 per principianti?

Trust Wallet e Best Wallet sono tra le soluzioni più adatte ai principianti grazie alla loro interfaccia intuitiva, alle funzionalità semplificate e al supporto per diverse blockchain. Anche Zengo è indicato per chi cerca un’esperienza d’uso priva di seed phrase.

È sicuro utilizzare un wallet crypto?

L’uso di un wallet Web3 è sicuro se si seguono alcune buone pratiche, come la conservazione offline della seed phrase, l’uso di connessioni protette e l’abilitazione di funzioni di sicurezza aggiuntive (PIN, biometria). Tuttavia, essendo spesso hot wallet, restano più esposti ad attacchi rispetto ai cold wallet.

Cosa succede se si perde la frase di recupero del wallet?

Se si utilizza un wallet non-custodial e si perde la seed phrase, non sarà più possibile accedere ai fondi. Non esiste un sistema centralizzato di recupero: per questo è fondamentale annotarla e conservarla in un luogo sicuro, preferibilmente offline.

Si possono usare più wallet Web3 contemporaneamente?

Sì, è possibile utilizzare più wallet Web3 contemporaneamente, anche per diversificare la gestione dei propri asset su blockchain diverse o separare le attività tra wallet principali e secondari. Strumenti come WalletConnect o browser con estensioni multiple lo rendono semplice.

In collaborazione con ClickOutMedia