Perché occupare inutilmente spazio sulla scrivania? Il mini PC è un computer desktop compatto che, nonostante le dimensioni incredibilmente contenute, include tutto il necessario per un’esperienza d’uso completa. Il Fodenn F10, ad esempio, è un’ottima soluzione: costa solo 168,99€ (applicando il coupon di 100€) e al suo interno ospita 16GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD e un processore Intel Alder Lake N95 a 3,4GHz.

Con questo mini PC la potenza di un computer desktop completo è nel palmo della tua mano

Il Fodenn F10 è un dispositivo compatto e potente che racchiude in un telaio di dimensioni ridotte un processore Intel Alder LakeN95. Questo mini PC offre prestazioni eccellenti per un’ampia gamma di attività, dalla navigazione web e l’utilizzo di software per ufficio alla visione di film in alta definizione e al gaming leggero.

Tengono ottima compagnia al processore i 16GB di RAM DDR4, che garantiscono un multitasking fluido e veloce, e l’SSD M.2 da 512 GB, che offre velocità di lettura e scrittura elevate per un avvio rapido del sistema e un caricamento veloce dei programmi.

Il mini PC è dotato di una vasta gamma di opzioni di connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet, due porte HDMI e quattro porte USB-A. Le due porte HDMI (con supporto ai monitor 4K) consentono di collegare due monitor contemporaneamente, per un’esperienza visiva più ampia e produttiva.

Il computer di Fodenn viene fornito con Windows 11 Pro preinstallato, offrendo una vasta gamma di funzionalità e compatibilità con software e applicazioni.

Ricorda che per completare l’acquisto a meno di 170€ è assolutamente necessario applicare manualmente il coupon di 100€.