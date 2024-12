Minigiochi multiplayer su YouTube: iniziano i primi test

Negli scorsi mesi YouTube ha lanciato e ampliato la piattaforma Playables, un servizio in grado di fornire una serie di videogiochi per Android e iOS.

A mesi di distanza, la piattaforma sta testando anche dei minigiochi multiplayer. Nello specifico, i primi titoli che permettono un’esperienza multigiocatore sono Ludo Club e Magic Tiles 3.

Secondo la comunicazione ufficiale di YouTube, i giochi appena citati sono stati selezionati per mettere alla prova i server, consentendo ai giocatori di effettuare partite in tempo reale con altri utenti. Dallo scorso mese di maggio, la libraria di Playables è disponibile a tutti gli utenti, anche quelli che non hanno un abbonamento premium.

Playables: aumenta la libreria e arrivano i minigiochi multiplayer

Dal momento del suo lancio, Playables ha gradualmente aumentato la sua libreria. In questo momento, la piattaforma offre più di 130 titoli, spaziando tra svariati generi: dagli action ai puzzle, dai quiz agli sportivi. Tra i nomi più apprezzati figurano Angry Birds Showdown, Cut the Rope, Tomb of the Mask, Words of Wonders, Tomb of the Mask e Trivia Crack.

Playables rappresenta un progetto ambizioso di YouTube, che però non rappresenta un unicum nel contesto dei servizi streaming o nei social network.

Per Netflix, il cloud gaming resta una sostanziale priorità, con l’intenzione di rendere anche le smart TV delle vere e proprie postazioni da gioco. Anche LinkedIn ha intrapreso un percorso di “gamification” proponendo soluzioni per trattenere gli utenti sul proprio sito più tempo possibile.

YouTube, dal canto suo, si sta espandendo anche in altre direzioni. Basti pensare ai remix musicali realizzati tramite all’Intelligenza Artificiale e ad altre nuove funzioni basate su questa tecnologia.