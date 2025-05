Minix lancia una serie di OFFERTE su MiniPC, monitor e non solo

Per tutto il mese di maggio, Minix propone sconti esclusivi su alcuni dei suoi prodotti di punta, pensati per semplificare la vita digitale sia in ambito personale che professionale. Dai mini PC ad alte prestazioni fino ai monitor portatili e ai dispositivi per l’intrattenimento in auto, ogni soluzione è progettata con attenzione a efficienza, compattezza e funzionalità smart. Grazie al codice sconto MINIXMAY10 sul sito ufficiale Minix, è possibile ottenere un ulteriore sconto su una selezione di articoli già in offerta. Ecco i dettagli dei prodotti protagonisti della promozione.

NEO Z97: il Mini PC più piccolo al mondo con supporto a 4 display

Il Minix NEO Z97 è un mini PC che sfida ogni standard in termini di dimensioni e funzionalità, riuscendo a combinare un design ultracompatto con la possibilità di gestire fino a quattro display simultaneamente. Alimentato da un processore Intel N97 e supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria SSD M.2, il dispositivo si presta perfettamente a postazioni multischermo per ambiti come l’intrattenimento, il digital signage o il lavoro da remoto.

Grazie alle sue porte HDMI, USB-C e DisplayPort, offre una connettività versatile, mentre la presenza del Wi-Fi 6 e di due porte LAN Gigabit assicura una connessione stabile in ogni contesto. La promozione abbassa il prezzo a 186,98€, grazie al codice coupon MINIXMS10.

Z150-0dB: Mini PC Fanless per ambienti silenziosi

Pensato per ambienti dove il rumore deve essere ridotto al minimo, il Minix Z150-0dB adotta un design completamente fanless, capace di garantire silenziosità e affidabilità anche in contesti professionali delicati come studi, biblioteche o sale conferenze. È equipaggiato con un processore Intel N5105, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria SSD, ed è in grado di supportare due schermi 4K contemporaneamente. Questo lo rende una scelta intelligente per chi cerca un desktop compatto ma potente, ideale per applicazioni office, Kiosk o digital signage. Il prezzo promozionale è di 235,87€.

SF15 FOLD: Monitor portatile con doppio schermo da 15,6”

Lo SF15 FOLD è un monitor portatile da 15,6 pollici pensato per chi lavora spesso in mobilità e ha bisogno di estendere il proprio spazio di lavoro in modo semplice ed efficiente. Grazie alla tecnologia dual-screen e al supporto per HDR e touch, offre un’esperienza visiva immersiva con una luminosità fino a 300 cd/m². Compatibile con Windows, Android e iPadOS, si rivela una soluzione flessibile sia per la produttività che per l’intrattenimento.

La doppia porta USB-C e la porta mini-HDMI permettono una connettività immediata con laptop, tablet e altri dispositivi. Aggiungendo il coupon MINIXMS10 il prezzo scende a soli 263,37€.

CP89-HD: CarPlay e Android Auto wireless per ogni auto

Il CP03-HD di Minix è un dispositivo che trasforma qualsiasi auto compatibile in un sistema di infotainment di nuova generazione. Supporta sia Apple CarPlay che Android Auto in modalità wireless e garantisce un’esperienza fluida grazie al processore dual-core ARM Cortex e al supporto per la risoluzione 1080p a 60 fps.

Dotato di sistema anti-lag proprietario e microfono integrato, consente chiamate vocali chiare e una navigazione senza interruzioni. È compatibile con oltre il 95% dei veicoli moderni e rappresenta una soluzione eccellente per chi desidera modernizzare la propria esperienza di guida. Durante la promozione, passa al prezzo promo di 157,60€.

Le offerte Minix sono attive fino al 3 giugno 2025 e disponibili sul sito ufficiale. Utilizzando il codice MINIXMS10, è possibile accedere a sconti aggiuntivi su una selezione di prodotti già in promozione.