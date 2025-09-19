Minuti, SMS e giga senza stress: prova Kena Mobile a 5,99€ e cambia la tua vita

Scopri l’offerta Kena Mobile: 200 GIGA, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese. Attivazione e SIM gratuite, con 2 mesi omaggio inclusi.
Roberta Bonori
Pubblicato il 19 set 2025
Minuti, SMS e giga senza stress: prova Kena Mobile a 5,99€ e cambia la tua vita

I social, lo streaming e le chat fanno ormai parte della nostra quotidianità, e restare senza giga può trasformarsi in un vero incubo. Con Kena Mobile però non corri rischi: fino al 22 settembre hai a disposizione una promozione che unisce convenienza e libertà digitale. L’offerta? 200 GIGA, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese, con attivazione e SIM gratuite e in più 2 mesi omaggio per provarla senza spese iniziali.

L’offerta Kena a 5,99€ è il massimo da desiderare

  • 200 GIGA ogni mese (100 GIGA senza ricarica automatica attiva)

  • Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri

  • VoLTE incluso, per chiamate in alta qualità anche su rete 4G

  • 8 GB in roaming UE, per restare connesso anche fuori dall’Italia

  • Velocità fino a 60 Mbps in 4G

  • Attivazione gratuita + 2 mesi senza costi

  • SIM gratis, con consegna a domicilio o ritiro in tabaccheria

Con appena 5,99€ al mese, Kena Mobile ti mette in tasca ciò che altri operatori offrono a prezzi decisamente più alti. Non solo: non ci sono vincoli nascosti o rimodulazioni improvvise. Paghi esattamente quello che leggi, punto. Una tariffa trasparente che ti permette di navigare, guardare video, ascoltare musica e fare videochiamate senza pensieri. In più, Kena si appoggia a una delle reti mobili più affidabili in Italia, così sei sempre connesso, anche nelle tue giornate più intense. Ma fai attenzione: la promozione è valida solo fino al 22 settembre. Dopo quella data non sarà più disponibile. Attivarla è semplice e veloce: bastano SPID o un video selfie e in pochi minuti puoi avere la tua nuova SIM. Approfitta subito dei 2 mesi gratis e dimentica per sempre la paura di restare senza giga. Con Kena, la convenienza non ha limiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

