Ecco uno strepitoso monitor per tutti quegli utenti che cercano la qualità senza però dover investire una cifra esagerata. Il 27UP650P di LG è un monitor da 27″ con risoluzione Ultra HD 4K con AMD FreeSync e tecnologia HDR 400. Il suo prezzo di listino è di 399 euro ma in occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon lo paghi solo 249,99 euro, spedizione compresa. Attenzione però, perché l’evento del colosso di Seattle durerà solo fino alle 23:59 di oggi, 25 marzo.

Un mondo di dettagli con il monitor 4K LG di 27 pollici: risparmia oltre 100 euro con le Offerte di Primavera

Il monitor 4K di LG si presenta benissimo con il suo design elegante e moderno, caratterizzato da cornici sottili su tre lati che massimizzano l’area visiva. Il pannello IPS con rivestimento antiriflesso offre ampi angoli di visione e colori precisi, rendendolo ideale per la visione di film, l’editing di foto e la creazione di contenuti. La tecnologia HDR 400 aumenta la gamma di colori e il contrasto, offrendo immagini più realistiche e immersive.

Il monitor ha una frequenza di aggiornamento di 60Hz e un tempo di risposta di 5 ms, che lo rende adatto per la maggior parte delle attività, tra cui la navigazione web, la visione di film e il gioco occasionale. La tecnologia AMD FreeSync aiuta a ridurre lo screen tearing e a migliorare la fluidità dei giochi.

Il monitor – regolabile in altezza e inclinazione – è dotato di diverse funzionalità per la protezione degli occhi, tra cui la tecnologia Flicker Safe che riduce lo sfarfallio del pannello e la modalità Reader che riduce l’emissione di luce blu. Per quanto riguarda invece il gaming, il monitor supporta la tecnologia Black Stabilizer (rileva automaticamente la zona più scura e la illumina) e il Dynamic Action Sync (minimizza il ritardo nelle immagini per rendere più efficienti le sessioni di gioco).

Per quanto riguarda infine la connettività, l’LG 27UP650P è dotato di due porte HDMI, una porta DisplayPort e un’uscita audio.