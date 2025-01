Monitorate macOS e le sue prestazioni con il software open source Stats

Se, da utenti macOS, state cercando un’applicazione in grado di monitorare in tempo reale le risorse di sistema direttamente dalla barra dei menu, l’avete trovata! Stats è un programma open source ideale per chi desidera tenere sotto controllo le prestazioni del proprio dispositivo Apple. È un’alternativa allo storico iStat Menus, con la differenza che Stats può essere utilizzato completamente a costo zero.

Con una semplice integrazione nella barra dei menu, gli utenti possono accedere a dati relativi a CPU, GPU, memoria, batteria e ad altri aspetti cruciali del sistema macOS. Stats è l’alleato perfetto per chiunque voglia ottimizzare le prestazioni del proprio Mac. Non solo consente di monitorare l’uso delle risorse, ma offre anche gli strumenti per prendere decisioni informate su come gestire al meglio il sistema.

Le principali funzionalità di Stats per macOS

Una volta avviata, Stats si integra direttamente nella barra dei menu del sistema Mac, pronta per fornire una visione completa delle risorse utilizzate dal sistema. Ogni informazione è a portata di clic.

Stats permette di tenere sotto controllo l’utilizzo della CPU e della GPU, restituendo un quadro preciso sulle risorse impegnate. Se si notasse un utilizzo elevato, con Stats è possibile capire quali applicazioni sono responsabili. Con una semplice occhiata, è possibile verificare la quantità di RAM in uso e, se necessario, liberarla chiudendo le applicazioni più affamate di memoria.

L’applicazione permette di svolgere controlli sul corretto funzionamento della connessione di rete, per monitorare le attività in corso; di controllare la durata della batteria e come il suo comportamento varia nel tempo con l’usura; di accedere ai dati restituiti dai sensori, per raccogliere dettagli vitali sulla salute del dispositivo.

Installazione e semplicità d’uso

Il bello di Stats è che è facile da installare e non richiede competenze tecniche. È possibile scaricare il programma da GitHub come file .dmg e spostarlo nella cartella Applicazioni.

Chi apprezza il package manager Homebrew, può semplicemente aprire la finestra del terminale e digitare brew install stats .

Il sistema di macOS gestisce l’ordine delle icone nella barra dei menu. Anche nel caso di Stats, tuttavia, basta tenere premuto il tasto ⌘ e trascinare le icone.

Sui dispositivi Mac M1 i sensori sono disabilitati per preservare la batteria. Qualora si volesse attivarli, è possibile farlo attraverso le impostazioni di Stats.

In conclusione, Stats è l’alleato perfetto per chiunque voglia ottimizzare le prestazioni del proprio Mac. Non solo consente di monitorare l’uso delle risorse, ma racchiude anche gli strumenti per prendere decisioni informate su come gestire meglio il sistema. Che siate un power user, un professionista o semplicemente qualcuno che vuole conoscere meglio il proprio dispositivo, Stats assicura un controllo totale.