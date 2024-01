È uno smartphone Android di fascia media e svolge egregiamente il suo compito. Oggi il Motorola Edge 20 Lite, con display Full HD+ e fotocamera principale da addirittura 108 megapixel, costa solo 203,90 euro su eBay, e la spedizione è inclusa nel prezzo. L’articolo è venduto da grandestore, venditore professionale con 100% di feedback positivi e oltre 97.000 recensioni.

Attenzione però, perché si tratta di un “oggetto di tendenza”. Ne sono stati venduti infatti già 56 e le unità disponibili sono al momento limitate.

Definirlo un medio gamma è forse riduttivo: il Motorola Edge 20 Lite ha tanti assi nella manica, a partire dalla fotocamera da 108 MP

Il look del Motorola Edge 20 Lite non è particolarmente ispirato, ma è comunque moderno e pulito. Il corpo è realizzato in policarbonato, con una finitura opaca che lo rende resistente alle impronte digitali. La parte frontale è invece dominata dal display da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza d’aggiornamento di 90Hz (per uno scorrimento più fluido e piacevole alla vista).

A guardare le specifiche tecniche, spicca la tripla fotocamera sul retro. La principale è da 108 megapixel, la ultra-grandangolare è da 8 megapixel, la macro – infine – è da 2 megapixel. Per uno smartphone Android di fascia media, è un comparto fotografico di un certo livello.

Alle prestazioni ci pensa il processore MediaTek Dimensity 720, abbastanza potente per le attività quotidiane di base come navigazione web, social network, visione di contenuti in streaming e anche giochi. Il chip è supportato nelle operazioni da 6GB di RAM e 128GB di archiviazione interna, sufficiente per foto, video e app.

L’autonomia, con un uso moderato, è di circa 24 ore. La batteria è da 5000mAh c’è la possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 30W. Il software, infine, è Android 11, ma non mancheranno aggiornamenti da scaricare dopo la prima accensione.

