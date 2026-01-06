Motorola presenta Razr Fold, il primo smartphone foldable a libro

Il mercato degli smartphone pieghevoli si prepara a una nuova scossa: Motorola si appresta a lanciare il suo nuovo Razr Fold, un dispositivo che promette di cambiare le regole del gioco nel segmento dei foldable premium, anche grazie a un design “a libro”.

L’evento di presentazione è atteso da settimane da appassionati e addetti ai lavori, attratti dall’idea di un prezzo più accessibile rispetto ai colossi del settore come Samsung e Google. Tuttavia, restano alcune incognite sulla distribuzione, soprattutto per quanto riguarda la presenza nei cataloghi degli operatori statunitensi.

Negli ultimi giorni, le indiscrezioni sono diventate sempre più insistenti: la cifra attorno a cui ruota il dibattito è quella dei 1.500 dollari, una soglia che potrebbe rendere il nuovo Razr Fold un vero outsider tra i dispositivi pieghevoli di fascia alta. Secondo quanto riportato dal noto leaker Evan Blass, la strategia di Motorola punta a posizionare il prodotto come alternativa più economica ai foldable dei due suddetti colossi, pur mantenendo un profilo tecnologico di primo piano. Tuttavia, il rischio di esclusione dal listino di AT&T – uno dei principali operatori mobili negli Stati Uniti – rischia di limitare la portata commerciale del dispositivo, soprattutto nella fase di lancio.

A new era is unfolding…

See you in Vegas 🤫#LenovoTechWorld

Live stream it: https://t.co/GKYwzVUeqZ pic.twitter.com/RRYKgHayuL — motorola (@Moto) January 5, 2026

Razr Fold: potenzialità e problemi sul mercato USA

I materiali promozionali trapelati da una presentazione interna di Lenovo, la casa madre di Motorola, mettono in luce alcune delle caratteristiche più attese: display ampi e luminosi, funzionalità avanzate di Intelligenza Artificiale e una fotocamera che promette di “rompere i confini” dell’esperienza fotografica mobile.

Nonostante l’entusiasmo crescente, l’azienda ha scelto di mantenere il massimo riserbo sulle specifiche tecniche complete, che verranno svelate soltanto durante l’evento ufficiale di gennaio. Questo approccio, tipico delle strategie di marketing più efficaci, serve a mantenere alta la curiosità e a creare un clima di attesa tra i potenziali acquirenti.

Sul fronte della distribuzione, le notizie non sono tutte positive. Evan Blass ha infatti anticipato che AT&T potrebbe valutare la rimozione dei prodotti Motorola dal proprio catalogo, coinvolgendo in particolare la linea Razr Fold. Le motivazioni ufficiali non sono state comunicate, ma tra le ipotesi più accreditate figurano il mancato rinnovo di accordi commerciali, strategie di razionalizzazione del portafoglio prodotti o semplici divergenze negoziali tra le due aziende. Un simile scenario rischia di ridurre drasticamente la visibilità del nuovo foldable proprio nei primi mesi di commercializzazione, indipendentemente dalla competitività del prezzo.

Qualche indiscrezione e ancora tante incognite

Dal punto di vista tecnico, le informazioni diffuse puntano tutto su un’esperienza d’uso arricchita da software intelligente e da una fotocamera di livello superiore, elementi che potrebbero rappresentare un vero valore aggiunto rispetto ai concorrenti. Tuttavia, rimangono ignoti dettagli fondamentali come il tipo di processore adottato, la capacità della batteria e la risoluzione dei display. Questo silenzio alimenta le speculazioni e spinge gli osservatori a interrogarsi sulle reali potenzialità del dispositivo.

Le opinioni degli esperti del settore si dividono: da un lato, c’è chi vede in un prezzo più basso un’occasione unica per accelerare la diffusione dei foldable, abbattendo una delle principali barriere all’acquisto. Dall’altro, non mancano i richiami alla prudenza: in una categoria dove la qualità costruttiva, l’affidabilità della cerniera e la robustezza del pannello rappresentano elementi cruciali, la sfida per Motorola sarà quella di dimostrare che il nuovo Razr Fold non è solo un’alternativa economica, ma anche un prodotto affidabile e durevole nel tempo.