Il mouse di HyperX è scontato addirittura del 42%

Per i gamer che cercano la precisione massima o per gli utenti casual che non disdegnano periferiche dal design accattivante e – a prescindere dalla categoria – di ottima fattura, il mouse Pulsefire Haste di HyperX è la scelta giusta. Oggi ancor di più, perché con lo sconto immediato del 42% viene a costare solo 34,99€, spedizione inclusa.

Con l’acquisto di questo articolo si ottiene poi uno sconto del 33% su Xbox Game Pass per PC, cosa che non guasta di certo.

Un mouse da gaming di qualità a meno di 40€: il Pulsefire Haste di HyperX è scontato del 42%

L’HyperX Pulsefire Haste è un mouse da gioco ultraleggero con un design innovativo. Pesa solo 59 grammi, il che lo rende uno dei mouse da gioco più leggeri sul mercato, con il design a nido d’ape del guscio contribuisce al suo peso ridotto, senza sacrificare la durata o la rigidità.

La periferica è munita di un sensore Pixart 3335, che offre una sensibilità di 16.000 DPI, una velocità di tracciamento di 450 IPS e una accelerazione di 40G. Il sensore è preciso e affidabile, e offre un’esperienza di gioco fluida e reattiva, in base a quanto dichiarato dall’azienda.

Il mouse ha sei pulsanti programmabili, che possono essere configurati tramite il software HyperX NGENUITY. Il software consente di personalizzare la sensibilità del mouse, l’illuminazione RGB, i profili dei pulsanti e altro ancora.

Caratteristiche principali:

Struttura a nido d’ape : il guscio è realizzato in plastica ABS con un design a nido d’ape. Questa soluzione riduce il peso del prodotto senza però comprometterne la resistenza.

: il guscio è realizzato in plastica ABS con un design a nido d’ape. Questa soluzione riduce il peso del prodotto senza però comprometterne la resistenza. Sensore Pixart 3335 : offre una sensibilità di 16.000 DPI, una velocità di tracciamento di 450 IPS e una accelerazione di 40G.

: offre una sensibilità di 16.000 DPI, una velocità di tracciamento di 450 IPS e una accelerazione di 40G. Pulsanti programmabili : sei pulsanti programmabili che possono essere configurati tramite il software HyperX NGENUITY.

: sei pulsanti programmabili che possono essere configurati tramite il software HyperX NGENUITY. Illuminazione RGB: illuminazione RGB che può essere personalizzata tramite il software HyperX NGENUITY.

Nel complesso, l’HyperX Pulsefire Haste è un mouse da gaming con un rapporto qualità-prezzo davvero eccellente. E oggi è ancora più vantaggioso, per merito dello sconto Amazon del 42%.

