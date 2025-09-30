Mouse Logitech MX Master 4: produttività reinventata con il tatto

Con l’arrivo di MX Master 4, Logitech ridefinisce il concetto stesso di mouse professionale. Non si tratta di un semplice aggiornamento della linea MX, ma di un vero salto generazionale che introduce l’elemento aptico come nuovo “standard” di interazione. Per la prima volta, la produttività non è solo visiva e gestuale, ma anche tattile: ogni scorrimento, selezione o comando diventa un’esperienza percepibile con precisione millimetrica.

L’evoluzione dell’ergonomia digitale

Da sempre i mouse della serie MX Master rappresentano un riferimento per chi lavora con applicazioni complesse: sviluppatori, creativi, analisti e manager aziendali. Con MX Master 4, Logitech aggiunge il tassello mancante – il feedback aptico – che trasforma l’uso quotidiano in un’interazione multisensoriale.

Le leggere vibrazioni, completamente configurabili tramite Logi Options+, consentono di distinguere un’azione dall’altra senza dover distogliere lo sguardo dallo schermo. Un approccio che non solo accelera i flussi di lavoro, ma riduce la fatica cognitiva, migliorando la concentrazione.

Actions Ring: la personalizzazione incontra l’automazione

La novità più significativa dal punto di vista software è l’Actions Ring: un overlay digitale che porta le scorciatoie applicative direttamente “a portata di mouse”.

Utilizzato ad esempio con Photoshop, il nuovo meccanismo può richiamare strumenti di editing avanzato; in Excel, permette di automatizzare calcoli o macro ripetitive; nei software di programmazione, può facilitare la gestione di snippet o comandi da terminale.

Secondo test condotti da Logitech Ergo Lab, la funzionalità consente di ridurre fino al 63% i movimenti ripetitivi e di risparmiare oltre un terzo del tempo. Per chi lavora otto ore al giorno davanti al computer, significa un guadagno di produttività tangibile e misurabile.

Connettività e continuità operativa

MX Master 4 integra un chip radio a prestazioni elevate con antenna ottimizzata, in grado di offrire una connettività due volte più stabile rispetto alla generazione precedente.

Il nuovo dongle USB-C semplifica l’abbinamento con laptop e workstation moderne, garantendo latenza minima anche in ambienti wireless affollati. Per i professionisti che lavorano su più dispositivi, la funzione multi-device consente di collegare fino a tre terminali e passare da uno all’altro in modo istantaneo, senza interruzioni.

Un mouse evoluto pensato per aziende e IT manager

La versione MX Master 4 for Business risponde alle esigenze di deployment su larga scala. Tramite Logi Tune e la piattaforma Logitech Sync, i responsabili IT possono gestire da remoto gli aggiornamenti firmware, monitorare lo stato dei dispositivi e intervenire senza recarsi fisicamente presso le postazioni.

La compatibilità con lo standard Logi Bolt garantisce inoltre una connessione sicura e affidabile anche negli uffici più densi di dispositivi, riducendo al minimo i rischi di interferenza.

Sostenibilità integrata nel design

Logitech continua a spingere sull’innovazione sostenibile. MX Master 4 utilizza 48% di plastica riciclata post-consumo, monta una rotella laterale in alluminio a basse emissioni e una batteria al 100% in cobalto riciclato.

Ogni componente è progettato per facilitare lo smontaggio e il riciclo a fine vita, mentre l’imballaggio è realizzato in carta certificata FSC, privo di plastica verniciata. Una scelta che risponde non solo alle esigenze ambientali, ma anche alle policy ESG (Environmental, Social, Governance) di aziende e Pubbliche Amministrazioni.

Specifiche tecniche di rilievo

MagSpeed Scroll Wheel : scorrimento ultrarapido fino a 1.000 linee al secondo.

: scorrimento ultrarapido fino a 1.000 linee al secondo. Sensore ottico da 8.000 DPI : tracking preciso anche su vetro.

: tracking preciso anche su vetro. Click silenziosi : 90% più discreti rispetto a MX Master 3.

: 90% più discreti rispetto a MX Master 3. Ricarica rapida USB-C : 1 minuto = 3 ore di utilizzo; autonomia fino a 70 giorni.

: 1 minuto = 3 ore di utilizzo; autonomia fino a 70 giorni. Multi-device con trasferimento file via Logi Options+.

Disponibilità e prezzo

Logitech MX Master 4 è disponibile in Italia in tre varianti cromatiche – Graphite Charcoal, Offwhite e Black – al prezzo di 129,99 euro.

La versione Pale Grey e Space Black è pensata per gli utenti Mac, mentre la finitura Black esclusiva Amazon arricchisce la gamma per chi cerca un look più essenziale.

L’acquisto include anche un mese gratuito di Adobe Creative Cloud, un bonus mirato proprio ai creativi che rappresentano il target principale di questo prodotto.