Il mouse wireless di HP è un GODURIA con lo sconto Amazon

Il mouse wireless di HP (modello Z3700) con sensibilità fino a 1200 DPI è scontato del 33% (sul prezzo di listino) e costa solo 19,99 euro. La spedizione, come al solito, è gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Attenzione però, perché si tratta di un’offerta a tempo, dunque destinata a terminare nel giro di poche ore, se non pochi minuti.

Il mouse wireless di HP è sottile, silenzioso e… in offerta!

Con un peso di soli 90 grammi e un design ambidestro, il mouse Z3700 risulta comodo da impugnare per periodi prolungati, sia per destrimani che per mancini. La superficie in offre un grip sicuro e antiscivolo, mentre i pulsanti silenziosi garantiscono un’esperienza di utilizzo silenziosa e discreta.

Il mouse è dotato di un sensore ottico ad alta risoluzione da 1200 DPI, che garantisce un movimento preciso e fluido del cursore sullo schermo. La tecnologia wireless a 2,4 GHz offre una connessione stabile e affidabile fino a 10 metri di distanza dal ricevitore USB. Puoi quindi dire addio a quei fastidiosi cavi sulla scrivania.

Il mouse è alimentato da una singola batteria AA, che garantisce un’autonomia di fino a 16 mesi, eliminando la necessità di ricariche frequenti. Inoltre, il dispositivo è dotato di un interruttore di accensione/spegnimento per risparmiare la batteria quando non viene utilizzato.

L’HP Z3700 è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi, compresi Windows e macOS.

Il mouse è venduto e spedito da Amazon, con spedizione gratuita per tutti gli abbonati a Prime. Potrebbero essere disponibili solo poche unità, e ricorda anche che si tratta di un’offerta a tempo.