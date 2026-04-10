Mozilla accusa Microsoft: Firefox penalizzato su Windows 11, ancora una volta

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi operativi e nelle applicazioni desktop ha seguito una traiettoria precisa: da funzione opzionale a componente sempre più pervasiva. La diffusione di strumenti come Copilot, introdotto da Microsoft nel 2023 e progressivamente integrato in Windows 11, Edge e nella suite Microsoft 365, ha segnato un’accelerazione evidente.

Una presa di posizione netta arriva da Mozilla, che analizza il comportamento di Microsoft e mette in evidenza un problema cruciale: l’adozione forzata di funzionalità basate su LLM (Large Language Models) senza un consenso esplicito degli utenti.

Copilot in Windows 11: da funzione opzionale a presenza predefinita

Il percorso di Copilot all’interno di Windows 11 mostra, secondo Mozilla, un’evoluzione tecnica e commerciale significativa.

In origine, il servizio nasce come estensione di Bing basata su modelli GPT; in seguito, Microsoft lo integra direttamente nel sistema operativo, sfruttando componenti come la barra delle applicazioni, il pannello notifiche e applicazioni core come Blocco Note e Foto.

Secondo Mozilla, il problema non risiede tanto nell’integrazione in sé, quanto nelle modalità con cui essa è realizzata: Copilot è installato automaticamente, senza una richiesta esplicita di consenso.

Dal punto di vista tecnico, l’integrazione avviene attraverso aggiornamenti cumulativi di Windows e pacchetti applicativi distribuiti attraverso il Microsoft Store. L’utente si ritrova quindi con componenti AI attivi a livello di sistema, spesso avviabili tramite scorciatoie dedicate, come il tasto fisico Copilot introdotto nei laptop compatibili.

Interfacce e punti di accesso: l’AI si inserisce nelle aree più importanti di Windows 11

Un elemento centrale riguarda i punti di accesso scelti per Copilot. Microsoft ha pianificato l’inserimento dell’assistente AI in tre aree chiave: Esplora file, app Impostazioni e Centro notifiche.

Si tratta di caratteristiche che rappresentano il cuore dell’interazione utente con Windows. Inserire un assistente AI in questi componenti significa modificare profondamente il flusso operativo. Ad esempio, l’integrazione in Esplora file può consentire analisi semantiche dei file o suggerimenti contestuali; nel pannello Impostazioni, invece, l’AI può diventare un intermediario tra utente e configurazione di sistema.

La scelta architetturale evidenzia un approccio orientato alla centralizzazione delle funzionalità AI, con un livello di accesso privilegiato ai dati locali e alle abitudini dell’utente.

Retromarcia parziale: Microsoft riduce alcune integrazioni

Di fronte alle critiche, Microsoft ha iniziato a ridimensionare la presenza di Copilot in alcune applicazioni native, tra cui Blocco Note, Foto e Strumento di cattura. Lo fa presente Pavan Davuluri, responsabile del progetto Windows, in una nota pubblicata il 20 marzo 2026. Ed è una delle novità di Windows 11 per il 2026.

Mozilla sostiene che l’integrazione indiscriminata non sempre migliora l’esperienza utente. In diversi scenari, l’aggiunta di funzionalità AI introduce complessità, aumenta il consumo di risorse e solleva dubbi sulla gestione dei dati. Resta però il fatto che molte integrazioni strutturali rimangono attive o pianificate, in particolare nei componenti di sistema e nei servizi cloud collegati, osserva la fondazione.

La risposta di Mozilla: controllo totale delle funzioni AI

Mozilla critica apertamente la mancanza di un meccanismo di opt-in reale. In molti casi, Copilot non viene proposto ma imposto.

Il tema tecnico si intreccia con quello normativo. L’assenza di un consenso esplicito fa a pugni con una serie di principi consolidati nella gestione del software, soprattutto in ambito enterprise e nelle giurisdizioni che richiedono trasparenza nell’uso dei dati.

La fondazione aggiunge che la procedura per disinstallare Copilot in Windows 11 non è palese e spesso si rischia soltanto di eliminare l’icona della barra delle applicazioni senza rimuovere completamente i componenti sottostanti.

Negli ambienti gestiti, gli amministratori devono intervenire tramite criteri di gruppo o script PowerShell per limitare l’attivazione delle funzionalità AI. Da parte nostra avevamo analizzato l’affidabilità di uno script che permette di rimuovere le funzionalità AI da Windows 11.

Intelligenza artificiale completamente disattivabile in Firefox

Secondo Mozilla, il comportamento tenuto da Microsoft danneggerebbe Firefox perché, ancora una volta, minerebbe la libertà di scelta degli utenti. Anche Firefox integra funzionalità AI ma è presente una sezione dedicata nelle impostazioni che permette di disattivare completamente tutte le caratteristiche.

Dal punto di vista tecnico, il sistema implementa un interruttore globale che agisce su più moduli: chatbot integrati, traduzioni automatiche, generazione di testo alternativo per le immagini e suggerimenti intelligenti nelle schede. L’utente può intervenire sia in modo granulare sia tramite un blocco totale.

La scelta rifletterebbe, sempre secondo Mozilla, una filosofia progettuale diversa: l’AI non rappresenta un elemento obbligatorio, ma un’estensione attivabile su richiesta. In pratica, Mozilla separa il motore di navigazione dalle funzionalità AI, mantenendo un’architettura modulare che facilita la disattivazione completa.