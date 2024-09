Mozilla Firefox 130: nuovo aggiornamento ora ufficiale, ecco le novità

L’attesa è finita: è stato ufficialmente lanciato in via definitiva l’ultimo aggiornamento per il browser web Mozilla Firefox 130. Sono diverse le novità che arrivano con questa nuova versione, la quale migliora in maniera significativa diversi dei suoi aspetti.

Tra le diverse aggiunte, Firefox 130 include ora al suo interno una nuova animazione, ovvero quella “overscroll” che è settata di default per le aree scorrevoli a bordo dei dispositivi con Linux installato. Non finisce qui però: ci sono delle funzionalità molto interessanti che da ora arricchiscono il browser web.

Mozilla rilascia l’aggiornamento per Firefox 130: ecco le altre novità

Gli utenti che usano il celebre browser web, dopo questo nuovo aggiornamento, possono basarsi su una nuova pagina chiamata Firefox Labs. Disponibile all’interno delle impostazioni, consente di semplificare la prova delle funzionalità sperimentali riservate al browser. Ad esempio, proprio all’interno di Firefox Labs, gli utenti ora potranno abilitare un chatbot e sfruttare la sua intelligenza artificiale.

Diventa inoltre automatica la funzione di apertura della finestra PiP (Picture-in-Picture). Tutto ciò avviene ogni volta che si cambia scheda. All’interno del pannello Debugger poi ecco il supporto per Service Worker e c’è anche una nuova ed interessante funzione all’interno della barra degli indirizzi: questa mostra i risultati durante la composizione Input Method Editor (IME).

Estremamente utile e poi la funzionalità chiamata “generatore di password“. In questo modo gli utenti possono usare delle password più complesse e soprattutto casuali, tutte generate automaticamente ogni volta che viene creato un nuovo account. A migliorare sono anche tutte le voci all’interno del menu contestuale “Copia” e “Incolla“.

Ampio spazio anche per gli sviluppatori web, i quali con Firefox 130 ricevono un aggiornamento della WebCryptoAPI al fine di supportare le primitive Curve25519 (firme Ed25519 e generazione di chiavi X25519). Inoltre questo update della WebCryptoAPI abilita la Web Codecs API sulle piattaforme desktop: in questo modo è consentito l’accesso di basso livello a codificatori e decodificatori audio e video.

L’aggiornamento è disponibile da oggi 3 settembre in tutto il mondo. Per effettuare il download, bisogna scegliere la versione per sistemi a 32 o 64 bit direttamente sui server di Mozilla.