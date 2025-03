Mozilla Firefox 136 arriva con pacchetti binari ARM64 Linux

Mozilla ha appena pubblicato la build finale del browser web open source Firefox 136 per tutte le piattaforme supportate. I punti salienti di Firefox 136 includono pacchetti binari Linux ufficiali per l’architettura AArch64 (ARM64), decodifica video hardware per GPU AMD su sistemi Linux, un nuovo comportamento HTTPS-First per l’aggiornamento dei caricamenti delle pagine a HTTPS e Smartblock Embeds per sbloccare selettivamente determinati incorporamenti di social media bloccati nelle modalità ETP Strict e Private Browsing. Naturalmente, il nuovo layout delle schede verticali è la più grande novità di Firefox 136. La barra laterale permette di accedere rapidamente ai segnalibri, alle schede da altri dispositivi e altro ancora. Questa può essere abilitata o disabilitata dalla sezione Browser Layout nelle impostazioni Generali. Durante la beta, gli utenti potevano anche passare dalle schede orizzontali alle schede verticali. Tuttavia, tale impostazione è sparita sparite nella versione.

Firefox 136 aggiunge anche il supporto per il formato immagine PNG quando si copiano immagini da Firefox per consentire la conservazione della trasparenza. Inoltre, aggiunge un link Solo AI nella sezione Altro da Mozilla nelle impostazioni. L’update disabilita la gestione dei banner dei cookie per impostazione predefinita nella navigazione privata e ripulisce la sezione Firefox Labs nelle impostazioni lasciando solo le funzionalità “Picture-in-Picture: apertura automatica al cambio di scheda” e “Barra degli indirizzi: mostra risultati durante la composizione IME“. L’aggiornamento espande inoltre la sezione Raccolta e utilizzo dati di Firefox nelle impostazioni Privacy e sicurezza con nuove impostazioni.

Firefox 136: le novità per gli utenti macOS, Android e per gli sviluppatori

Per gli utenti macOS, Firefox 136 consente la riproduzione accelerata tramite hardware di contenuti video HEVC. Si tratta di un nuovo meccanismo in cui alcune attività in background verranno spostate su core a basso consumo. Ciò comporterà un minore consumo di energia e una maggiore durata della batteria. Per gli utenti Android, la prossima versione di Firefox 136 introduce la possibilità di segnalare problemi di compatibilità del sito web tramite lo strumento di segnalazione della compatibilità web, a cui è possibile accedere dall’opzione “Segnala sito non funzionante” nel menu mentre ci si trova in una scheda del browser.

Per gli sviluppatori web, Firefox 136 aggiunge il supporto Codemirror 6 per l’editor del debugger Developer Tools. Vi è poi il supporto per l’oggetto Intl.DurationFormat, per la pseudo-classe CSS :open, per la pseudo-classe :has-slotted, per l’API CookieStore e per l’invio di referrer da meta refresh e intestazioni Refresh. L’aggiornamento aggiunge inoltre il supporto per l’invio di più versioni simultanee della stessa sorgente tramite WebRTC con il codec video H264. Include anche il supporto per l’invio e la ricezione del codec video AV1 tramite WebRTC. Infine, vi è la possibilità di specificare il valore solo testo normale per l’attributo contenteditable. Firefox 136 è già disponibile per il download per sistemi Linux a 32 bit, 64 bit e AArch64 (ARM64) dal server FTP di Mozilla. Gli utenti macOS e Windows possono scaricare l’aggiornamento OTA (Over-the-Air) direttamente dalle impostazioni del browser.