MSI Thin con i5 e RTX 3050: sconto immediato di 150€ su Amazon

L’MSI Thin GF83 12UC-815IT è un notebook creato principalmente per il gaming. Questo laptop è una garanzia, forte di un processore Intel Core i5 di 12a generazione e di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050. Non mancano poi 16GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD.

Oggi il notebook con display da 15,6″ (a 144Hz) costa solo 849€, ovvero 150€ in meno rispetto al prezzo di listino.

Risparmia 150€ e fai tuo uno dei migliori notebook da gaming, l’MSI Thin con RTX 3050

Essendo una portentosa macchina da gaming, il notebook MSI in questione presenta un design ricercato ma non così audace come quello di altri prodotti di questa categoria. Il notebook è relativamente leggero per la sua dimensione, ed è anche abbastanza sottile. La costruzione è solida e robusta, con le cerniere dello schermo ben costruite e che reggono bene il peso del display.

A proposito dello schermo, è da 15,6 pollici, ha una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. La luminosità è di 300 nit, che è sufficiente per la maggior parte delle situazioni. I colori sono vivaci e la qualità dell’immagine è perfetta per ogni esperienza di gaming.

Il processore Intel Core i5-12450H è un chip octa-core con una frequenza turbo di 4 GHz. La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 è una GPU che offre prestazioni di gioco solide, ben supportata da 4GB di memoria. I 16GB di RAM DDR4 assicurano un’esecuzione fluida di più applicazioni contemporaneamente. L’archiviazione è invece da 512GB, ovviamente su SSD.

Per quanto riguarda invece la connettività, il notebook può contare su tre porte USB-A 3.2 Gen 2, una porta USB-C 3.2 Gen 2, una porta HDMI 2.1, una porta LAN Gigabit e un jack audio da 3,5 mm.

