MuchBetter, l'anello gratuito per pagare contactless arriva in Italia

Resistente agli urti e all’acqua ma soprattutto progettato per funzionare senza l’ausilio di uno smartphone o di una batteria incorporata, ecco che arriva ufficialmente in Italia l’anello per i pagamenti contactless di MuchBetter. Questa azienda, leader nel mondo della tecnologia proprio per quanto riguarda i pagamenti tramite dispositivi wearable, ha ufficializzato oggi l’arrivo della sua nuova soluzione comoda e sicura, per la quale basta un semplice tap.

Si tratta della prima volta in Italia che una società di pagamenti entra sul mercato offrendo in maniera gratuita un dispositivo indossabile. L’anello di MuchBetter può essere utilizzato per effettuare pagamenti in tutto il mondo, o almeno dovunque sia disponibile il circuito MasterCard.

Gli utenti interessati ad avere il nuovo anello di MuchBetter, non devono fare altro che pagare le spese di spedizione. Queste consistono in 5,99 € ma c’è anche un’altra condizione necessaria: avere nel wallet MuchBetter almeno 100 €. Non ci sarà quindi alcun costo da pagare per l’anello in sé.

Il processo per avere il prodotto è estremamente semplice: in prima battuta, serve scaricare gratuitamente l’app di MuchBetter. Dopo aver effettuato la registrazione bisognerà caricare il proprio wallet con almeno 100 € di credito. Per effettuare la ricarica dei fondi è necessario un bonifico, una carta di credito, una prepagata o un voucher acquistato nei negozi in tutto il territorio italiano.

Dopo aver fatto questo, gli utenti dovranno recarsi sul sito MuchBetter per inserire la misura dell’anello desiderata e pagare le spese di spedizione. Dopo aver ricevuto l’anello, basterà avvicinarlo al proprio smartphone per associarlo in maniera automatica all’app del portafoglio digitale di MuchBetter. Da quel momento sarà tutto pronto: si potrà iniziare ad usarlo.

I clienti possono caricare l’anello con fondi a loro piacimento, ricevere le notifiche delle transazioni effettuate, visualizzare la cronologia delle spese e bloccare il dispositivo in pochi secondi, in caso di smarrimento o furto.