Musica continua, zero interruzioni: Apple Music GRATIS per 1 mese

Roberta Bonori
Pubblicato il 17 set 2025
Immagina una vita in cui non devi più cercare la canzone giusta: la musica ti trova da sola. Con Apple Music, ogni momento della giornata si trasforma in un’esperienza sonora unica. Dalla mattina al risveglio, alla corsa in metropolitana, fino al relax serale: c’è sempre una playlist pensata apposta per te.

E la sorpresa è questa: hai 30 giorni gratis per provarlo senza alcun vincolo. Un mese intero in cui puoi ascoltare tutto ciò che vuoi, senza interruzioni pubblicitarie e senza spendere un euro.

Perché Apple Music è speciale

Apple Music non è un semplice servizio di streaming, ma un modo nuovo di vivere la musica. Ecco cosa lo rende diverso:

  • Playlist create su misura per accompagnarti in ogni attività: sport, studio, festa o riposo.

  • Novità continue, con artisti emergenti e brani appena usciti che puoi scoprire in anteprima.

  • Catalogo infinito, che ti porta dalle hit del momento ai classici che non passano mai.

  • Ascolto senza pubblicità, perché la tua attenzione merita solo la musica.

Se hai appena acquistato un iPhone, un iPad o un Mac, la festa è ancora più grande: i 30 giorni gratuiti ti aspettano già, pronti ad attivarsi con un semplice tocco. È come ricevere un biglietto d’ingresso per un festival privato, dove il palco è sempre tuo e la musica non si ferma mai. Bastano pochi secondi per entrare in questo mondo e lasciarti travolgere dalle emozioni che ogni canzone può regalarti. Con Apple Music la tua quotidianità cambia ritmo: non solo ascolti, ma vivi la musica. Provalo ora, sfrutta i 30 giorni gratuiti e scopri un universo fatto di energia, emozioni e nuove scoperte sonore. Dopo, non vorrai più tornare indietro.

