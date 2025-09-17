Musica continua, zero interruzioni: Apple Music GRATIS per 1 mese

Immagina una vita in cui non devi più cercare la canzone giusta: la musica ti trova da sola. Con Apple Music, ogni momento della giornata si trasforma in un’esperienza sonora unica. Dalla mattina al risveglio, alla corsa in metropolitana, fino al relax serale: c’è sempre una playlist pensata apposta per te.

E la sorpresa è questa: hai 30 giorni gratis per provarlo senza alcun vincolo. Un mese intero in cui puoi ascoltare tutto ciò che vuoi, senza interruzioni pubblicitarie e senza spendere un euro.

Perché Apple Music è speciale

Apple Music non è un semplice servizio di streaming, ma un modo nuovo di vivere la musica. Ecco cosa lo rende diverso:

Playlist create su misura per accompagnarti in ogni attività: sport, studio, festa o riposo.

Novità continue , con artisti emergenti e brani appena usciti che puoi scoprire in anteprima.

Catalogo infinito , che ti porta dalle hit del momento ai classici che non passano mai.

Ascolto senza pubblicità, perché la tua attenzione merita solo la musica.

Se hai appena acquistato un iPhone, un iPad o un Mac, la festa è ancora più grande: i 30 giorni gratuiti ti aspettano già, pronti ad attivarsi con un semplice tocco. È come ricevere un biglietto d’ingresso per un festival privato, dove il palco è sempre tuo e la musica non si ferma mai. Bastano pochi secondi per entrare in questo mondo e lasciarti travolgere dalle emozioni che ogni canzone può regalarti. Con Apple Music la tua quotidianità cambia ritmo: non solo ascolti, ma vivi la musica. Provalo ora, sfrutta i 30 giorni gratuiti e scopri un universo fatto di energia, emozioni e nuove scoperte sonore. Dopo, non vorrai più tornare indietro.