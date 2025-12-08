Musica creata con AI: il 97% di persone non distingue la differenza

Un sondaggio su 9.000 persone mostra che il 97% non riconosce la musica generata da AI. Cresce la domanda per etichettatura adeguata.
Riccardo Palermo
Pubblicato il 8 dic 2025
Musica creata con AI: il 97% di persone non distingue la differenza

Uno studio condotto da Deezer e Ipsos ha messo in luce risultati sorprendenti riguardanti la capacità degli ascoltatori di riconoscere la musica generata da AI.

Coinvolgendo 9.000 persone, intervistate in otto paesi differenti e presentando loro due brani generati da Intelligenza Artificiale e uno creato da un musicista tradizionale, la ricerca rivela numeri impressionanti. La stragrande maggioranza degli ascoltatori non riesce a riconoscere l’origine sintetica della musica, alimentando così un dibattito urgente su trasparenza, diritti d’autore e sopravvivenza economica dei creatori musicali in un’era dominata dall’AI.

Lo studio ha coinvolto ascoltatori negli Stati Uniti, Canada, Brasile, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Germania e Giappone, creando un campione rappresentativo a livello globale. Quando sottoposti al test alla cieca, il 71% degli intervistati si è dichiarato sorpreso dall’esito, evidenziando come l’inganno percettivo sia diffuso e radicato. Ancora più significativo è il dato relativo al disagio: il 52% del campione ha manifestato preoccupazione per l’incapacità di distinguere se un brano fosse opera umana o artificiale, rivelando una crescente ansia rispetto all’evoluzione tecnologica nel settore musicale.

I dati impressionanti della ricerca

Le percezioni rimangono tuttavia frammentate e complesse. Una metà del campione ritiene con ottimismo che l’AI avrà un ruolo determinante e positivo nella produzione musicale nei prossimi decenni, rappresentando una vera e propria rivoluzione creativa.

La medesima percentuale teme però un’ondata di contenuti generici e di scarsa qualità sulle piattaforme di streaming, manifestando così una visione più pessimistica del futuro musicale. Ancora più critico risulta il dato sulla creatività autentica: il 64% degli intervistati esprime preoccupazione per un progressivo appiattimento artistico, temendo una omogeneizzazione della produzione culturale.

Le istanze etiche occupano un posto centrale nelle risposte raccolte dagli intervistati. Il 65% si oppone fermamente all’utilizzo di materiale protetto da copyright per l’addestramento dei modelli senza autorizzazione degli autori originali, sottolineando l’importanza della proprietà intellettuale. Un dato ancora più critico riguarda il 70% che percepisce come concreto e tangibile il rischio di erosione dei redditi di musicisti, compositori e artisti emergenti, segnalando una preoccupazione economica fondata e legittima.

Consapevole del fenomeno in crescita esponenziale—con circa 50 mila brani generati quotidianamente e il 34% dei caricamenti giornalieri di provenienza sintetica—Deezer ha intrapreso contromisure concrete e significative: l’implementazione di sistemi di rilevamento per identificare i brani completamente generati da AI, con conseguente etichettatura appropriata e esclusione dai circuiti di raccomandazione algoritmici.

La richiesta di trasparenza da parte degli utenti è inequivocabile: l’80% chiede chiarezza attraverso etichette esplicite e facilmente identificabili, mentre il 73% domanda una maggiore trasparenza sugli algoritmi di promozione applicati ai contenuti sintetici. Rimangono tuttavia questioni irrisolte e complesse: i sistemi di rilevamento, sebbene utili e innovativi, non garantiscono infallibilità totale, e il fronte giuridico esige ancora normative più solide a tutela della proprietà intellettuale e della remunerazione equa per i creatori.

 

Ti consigliamo anche

Test per annunci su ChatGPT? OpenAI smentisce tutto
IA

Test per annunci su ChatGPT? OpenAI smentisce tutto
NotebookLM integrerà presto immagini interattive per migliorare apprendimento?
IA

NotebookLM integrerà presto immagini interattive per migliorare apprendimento?
Crisi della RAM 2025: prezzi alle stelle e prodotti introvabili a causa dell’AI
Hardware

Crisi della RAM 2025: prezzi alle stelle e prodotti introvabili a causa dell’AI
Shock nel mondo delle memorie RAM e SSD: Micron chiude Crucial e punta sull’AI
Business

Shock nel mondo delle memorie RAM e SSD: Micron chiude Crucial e punta sull’AI
Link copiato negli appunti