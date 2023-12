MusicFX: Google lancia un tool AI per comporre musica da testo

Google ha lanciato in via ufficiale MusicFX, un nuovo strumento sperimentale rivoluzionario che consente agli utenti di generare la propria musica utilizzando l’intelligenza artificiale. Questo strumento utilizza il modello MusicLM di Google e SynthID, la tecnologia di DeepMind per creare una filigrana digitale unica negli output, garantendo l’autenticità e l’origine delle creazioni. MusicFX segna una pietra miliare significativa nel campo dell’intelligenza artificiale, poiché apre nuove possibilità a musicisti, produttori e semplici appassionati di sperimentare e creare musica originale. Tuttavia, lo strumento presenta importanti limitazioni: non genererà musica per determinate query che menzionano artisti specifici o includono le loro voci. Ciò servirà a proteggere le voci e gli stili degli artisti originali.

MusicFX: anche gli utenti senza conoscenze potranno creare la propria musica

MusicFX fa parte di AI Test Kitchen, una piattaforma di Google progettata per dare agli utenti un primo assaggio delle sue ultime tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo è quello di promuovere un ambiente collaborativo in cui le persone possano fornire feedback tempestivi, consentendo a Google di compiere progressi nella tecnologia AI in modo responsabile e inclusivo. Il rilascio di MusicFX non significa solo fornire un nuovo strumento per la generazione di musica. Questo rappresenta anche una tendenza più ampia nell’AI, in cui il ruolo delle persone nel modellare e perfezionare l’AI diventa sempre più cruciale. Coinvolgendo gli utenti nelle fasi iniziali, Google non solo migliora la tecnologia, ma affronta anche potenziali problemi etici in modo proattivo.

L’introduzione di MusicFX potrebbe sconvolgere l’industria musicale, democratizzando la creazione di musica. Grazie a questo strumento, anche coloro che non hanno una formazione musicale formale o l’accesso a sofisticati strumenti di produzione avranno la possibilità di pubblicare i propri brani. Ad oggi questo strumento è disponibile negli Stati Uniti, Kenya, Nuova Zelanda e Australia, insieme a TextFX, altro strumento AI dedicato alla generazione di testi creativi.