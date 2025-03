MyPOS Go 2 e Go Combo in offerta: prova il POS senza canone

Accettare pagamenti con carta è una scelta vincente per migliorare l’esperienza dei tuoi clienti, dal momento che aumenta le possibilità che tornino a scegliere i tuoi servizi. Con le attuali offerte di myPOS, puoi dotarti di un POS funzionale e facile da usare, senza dover sostenere costi fissi mensili. In questo momento sono in sconto due delle principali soluzioni dell’azienda: scopriamole nel dettaglio.

Le offerte di myPOS: Go 2 e Go Combo

myPOS Go 2 è un dispositivo portatile e completamente autonomo, disponibile ora a soli 19€(invece di 39€, IVA esclusa). Questo terminale permette di inviare le ricevute via email o SMS e, grazie alla batteria a lunga durata, garantisce oltre 1.000 transazioni con una singola carica. Non richiede connessione a uno smartphone e non comporta alcun contratto o canone mensile.

Se cerchi una soluzione ancora più completa, puoi optare per myPOS Go Combo, che include una base di ricarica e una stampante integrata. Questo POS è ideale sia per attività stanziali che per chi lavora in movimento, come artigiani e venditori ambulanti. Anche in questo caso, non ci sono canoni né vincoli contrattuali, e il dispositivo è proposto in offerta a 129€ (invece di 189€, IVA esclusa).

Entrambi i dispositivi myPOS ti garantiscono un ulteriore vantaggio: i pagamenti ricevuti vengono accreditati sul tuo conto aziendale in meno di tre secondi, senza la necessità di aprire un nuovo conto bancario dedicato. Inoltre, puoi approfittare di una garanzia di rimborso di 60 giorni, che ti permette di restituire il prodotto e riavere l’intero importo speso se non sei completamente soddisfatto.

Per scoprire tutti i dettagli, le commissioni applicate e dare un’occhiata agli altri modelli di POS disponibili, visita subito il sito ufficiale di myPOS. Non lasciarti sfuggire questa occasione per migliorare la tua attività senza costi nascosti.