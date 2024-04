myPOS PRO: un gioiello di POS con 50 euro di sconto

myPOS ha lanciato una promozione sul suo nuovo terminale: myPOS Pro, un dispositivo all’avanguardia con sistema operativo Android 10 disponibile, per un periodo limitato, con uno sconto di 50 euro. Il prezzo scende così da 249 euro a soli 199. Nessun canone mensile o contratto vincolante: pagherai soltanto le commissioni per transazione, pari all’1,20% + 0,05 euro.

Potenza e versatilità: cosa offre myPOS Pro

myPOS Pro è più di un semplice POS: è un concentrato di tecnologia avanzata, progettato per semplificare e ottimizzare le operazioni quotidiane. Dotato di connessione con scheda SIM 4G integrata e gratuita e connessione Wi-Fi, questo dispositivo è completamente autonomo e non richiede l’uso di uno smartphone per funzionare.

Una delle caratteristiche più interessanti è la sua flessibilità: grazie alla SIM dati gratuita, è possibile gestire il proprio business ovunque ci si trovi. Inoltre, la presenza di una stampante termica ultraveloce consente di elaborare gli ordini in modo rapido ed efficiente, ottimizzando i tempi di servizio.

Il terminale myPOS Pro è alimentato da Android 10 e un processore quad-core, che garantisce un’esperienza fluida e reattiva in ogni situazione. Accetta tutti i tipi di carte, offrendo così la massima flessibilità. Con l’app myPOS, avrai il controllo completo delle tue vendite ovunque tu sia, consentendoti di monitorare le performance del tuo business in tempo reale.

myPOS offre un conto aziendale gratuito e un IBAN dedicato per gestire le tue finanze in modo efficiente e trasparente. Ricevi i pagamenti sul tuo conto aziendale myPOS in meno di 3 secondi, senza costi aggiuntivi, grazie all’accredito istantaneo. Inoltre, riceverai una carta Mastercard business gratuita, che ti consentirà di gestire le operazioni aziendali e effettuare acquisti o prelievi in modo semplice e conveniente.

Grazie alla promozione attuale, potrai acquistare myPOS Pro al prezzo eccezionale di soli 199 euro, anziché 249 euro, risparmiando ben 50 euro. Visita il sito myPOS per richiederlo direttamente online e riceverlo a casa tua. L’offerta è valida soltanto fino al 30 aprile 2024.