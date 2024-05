Apple TV+ a costo zero: come ottenere 3 mesi gratis di abbonamento

Il catalogo di Apple TV+ continua a crescere: di mese in mese, infatti, arrivano sulla piattaforma di streaming di Apple nuovi contenuti, con film e serie da guardare senza pubblicità. Il servizio costa 9,99 euro al mese, senza alcun vincolo e con possibilità di accedere a tutto il catalogo di contenuti disponibili.

Per i nuovi utenti c’è la possibilità di accedere gratis ad Apple TV+: le opzioni sono due. Acquistando un nuovo prodotto Apple (a scelta tra iPhone, iPad, Apple TV o Mac) è possibile ottenere 3 mesi gratis di abbonamento. Per tutti gli altri utenti, invece, c’è la possibilità di richiedere la prova gratuita di 7 giorni, registrandosi tramite il sito ufficiale di Apple TV+. Al termine della prova gratuita, non ci saranno vincoli.

Apple TV+ è gratis: come attivare la promo

Per avere 3 mesi gratis di Apple TV+ è necessario acquistare un nuovo dispositivo Apple a scelta tra:

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

C’è tempo fino al 30 giugno per sfruttare la promozione ed è necessario completare l’acquisto rivolgendosi a un rivenditore autorizzato da Apple Italia. Una volta attivato il dispositivo, aggiornato il sistema operativo all’ultima versione disponibile e effettuato il login con il proprio ID Apple, sarà possibile riscattare la promozione con 3 mesi gratis direttamente dall’app di Apple TV+. L’attivazione è immediata con l’utente che potrà subito accedere a tutto il catalogo di contenuti disponibili sul servizio.

Per tutti gli altri utenti, invece, è possibile sfruttare la prova gratuita di 7 giorni, registrandosi al sito ufficiale tramite il box qui di sotto. Al termine dell’accesso gratuito al servizio, non ci sono vincoli. In qualsiasi momento, infatti, si potrà interrompere il rinnovo automatico. Chi vorrà continuare a usare il servizio di streaming potrà sfruttare l’abbonamento da 9,99 euro al mese.