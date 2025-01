myQNAPcloud Storage: archiviazione e backup senza compromessi

In un’epoca in cui la protezione dei dati è diventata più critica che mai, la metodologia di backup 3-2-1 lo standard di riferimento per garantire la sicurezza delle informazioni aziendali e personali. Questa strategia prevede tre copie dei dati, su due supporti differenti, e almeno una di esse in un luogo esterno. La nuova piattaforma myQNAPcloud Storage di QNAP si inserisce perfettamente in questa filosofia, offrendo una soluzione robusta per l’archiviazione e il backup.

Cos’è e come funziona myQNAPcloud Storage

myQNAPcloud Storage non è solo una piattaforma di archiviazione cloud avanzata, bensì una risorsa chiave per implementare in modo efficiente il backup 3-2-1. Combinando la sicurezza e la flessibilità del cloud con le soluzioni di backup locali tramite i dispositivi NAS QNAP, gli utenti possono facilmente creare copie di sicurezza dei propri dati su supporti differenti, preservandoli da qualsiasi potenziale rischio.

La capacità di archiviazione estesa e la sicurezza avanzata (compreso il blocco contro ransomware e accessi non autorizzati) fanno di myQNAPcloud Storage un alleato insostituibile per chi ha necessità di proteggere i propri dati con una strategia solida e scalabile.

Una soluzione cloud ibrida davvero unica

Grazie all’integrazione con il software che equipaggia i NAS QNAP, in particolare con Hybrid Backup Sync, myQNAPcloud Storage offre una perfetta combinazione tra l’affidabilità di un NAS on-premises e la scalabilità del cloud. Gli utenti possono usufruire di soluzioni di backup, sincronizzazione e condivisione dei file che rispondono a esigenze diversificate, riducendo i costi e semplificando la gestione.

Basti pensare che si possono ottenere 50 GB di spazio cloud con appena 99 centesimi al mese, fatta salva la possibilità di scegliere piani fino a 150 Terabyte.

Caratteristiche di spicco di myQNAPcloud Storage

16 GB di storage gratuito : Tutti gli account QNAP includono 16 GB di spazio cloud gratuito, un vantaggio competitivo per iniziare.

: Tutti gli account QNAP includono 16 GB di spazio cloud gratuito, un vantaggio competitivo per iniziare. Costi accessibili : Sottoscrizioni economicamente vantaggiose, ideali per privati e aziende che cercano soluzioni efficaci senza costi proibitivi.

: Sottoscrizioni economicamente vantaggiose, ideali per privati e aziende che cercano soluzioni efficaci senza costi proibitivi. Zero costi per il trasferimento dati : La trasmissione dei dati è inclusa, un elemento che differenzia QNAP rispetto ai competitor.

: La trasmissione dei dati è inclusa, un elemento che differenzia QNAP rispetto ai competitor. 13 Data Center strategici : Prestazioni elevate garantite da una rete globale di data center per accesso rapido e affidabile.

: Prestazioni elevate garantite da una rete globale di data center per accesso rapido e affidabile. Protezione avanzata dei dati : Le tecnologie WORM (Write Once, Read Many) e Object Lock prevengono i ransomware e modifiche indesiderate ai file critici.

: Le tecnologie WORM (Write Once, Read Many) e Object Lock prevengono i ransomware e modifiche indesiderate ai file critici. Gestione intelligente dei file : Versioning, ciclo di vita, privilegi di accesso e monitoraggio centralizzato ottimizzano l’organizzazione dei dati.

: Versioning, ciclo di vita, privilegi di accesso e monitoraggio centralizzato ottimizzano l’organizzazione dei dati. Sicurezza a prova di futuro : Crittografia lato server e opzioni avanzate come la “cassaforte personale” garantiscono protezione totale contro accessi non autorizzati.

: Crittografia lato server e opzioni avanzate come la “cassaforte personale” garantiscono protezione totale contro accessi non autorizzati. Accesso universale: Compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi, inclusa l’app Qfile Pro, per la massima comodità d’uso.

Un nuovo standard per l’archiviazione e il backup

Con il lancio di myQNAPcloud Storage, QNAP consolida la posizione di leader nel settore, offrendo una soluzione che coniuga efficienza, accessibilità e sicurezza per utenti domestici e aziendali. Un’innovazione che definisce un nuovo standard per il cloud, rendendo l’archiviazione dei dati più semplice e affidabile che mai.

“Siamo entusiasti di lanciare ufficialmente il servizio myQNAPcloud Storage, offrendo agli utenti una soluzione cloud affidabile e scalabile per l’archiviazione e il backup dei dati”, ha dichiarato Andy Fung, Product Manager di QNAP. “Questo traguardo sottolinea il nostro impegno nel fornire innovazioni che migliorano le esperienze NAS e creano un collegamento tra storage locale e cloud”.