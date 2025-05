NAS QNAP TDS-h2489FU R2: prestazioni all-flash estreme

La necessità di piattaforme affidabili, performanti e scalabili per lo storage dei dati e la gestione efficace degli stessi è più urgente che mai. A rispondere a questa esigenza è QNAP, che annuncia l’arrivo del suo nuovo fiore all’occhiello: il NAS TDS-h2489FU R2, un dispositivo all-flash a 24 vani U.2 NVMe progettato per sostenere i carichi di lavoro più esigenti, con prestazioni IOPS elevate, archiviazione a latenza ultra-bassa e una potenza computazionale che non teme confronti.

QNAP TDS-h2489FU R2: una soluzione costruita per l’alta intensità

TDS-h2489FU R2 si rivolge a un’utenza enterprise che include data center, HPC, infrastrutture di virtualizzazione, rendering 3D, addestramento di modelli AI/ML e applicazioni VDI. Il sistema è basato su doppio processore Intel Xeon Silver Serie 4300, con configurazioni che offrono fino a 32 core di elaborazione e 1 TB di memoria DDR4 ECC RDIMM, per garantire multitasking estremo e massima affidabilità nelle operazioni mission-critical.

Il cuore del sistema è il file system ZFS su cui si basa QuTS hero, sistema operativo QNAP che integra snapshot immutabili, deduplica, compressione inline, protezione contro la corruzione dei dati e ottimizzazioni specifiche per SSD.

Architettura all-flash NVMe: la velocità come standard

Il nuovo NAS QNAP all-flash TDS-h2489FU R2 mette a disposizione 16 slot U.2 PCIe NVMe e 8 slot U.2 NVMe/SATA, supportando prestazioni in lettura random 4K fino a 1.000.000 IOPS, un valore straordinario che elimina i colli di bottiglia I/O tipici dei workload ad alta intensità. Le applicazioni AI, gli ambienti di editing video 8K, i carichi containerizzati e le macchine virtuali caricate e gestite simultaneamente possono così beneficiare delle migliori prestazioni possibili.

Espandibilità estrema: storage su scala petabyte e rete fino a 100 GbE

Tra le caratteristiche che contraddistinguono il TDS-h2489FU R2 spiccano:

Quattro slot PCIe Gen 4 , per installare schede 25/100 GbE, Fibre Channel, espansioni M.2 o storage controller aggiuntivi;

, per installare schede 25/100 GbE, Fibre Channel, espansioni M.2 o storage controller aggiuntivi; Espandibilità storage fino a 256 dischi , grazie al supporto per 10 JBOD PCIe TL-R2400PES-RP o 16 JBOD SAS TL-R1620Sep-RP, portando la capacità a livelli petabyte-scale ;

, grazie al supporto per 10 JBOD PCIe TL-R2400PES-RP o 16 JBOD SAS TL-R1620Sep-RP, portando la capacità a livelli ; Due slot M.2 2280 NVMe/SATA per cache SSD o dischi di sistema ad alte prestazioni;

per cache SSD o dischi di sistema ad alte prestazioni; Connessione di rete ad alta velocità integrata con quattro porte 2,5 GbE e due porte SFP28 25 GbE, preinstallate tramite scheda dedicata.

La scheda di rete 25 GbE è ottimizzata per ambienti virtualizzati grazie al supporto iSER (iSCSI over RDMA) e SR-IOV, migliorando l’efficienza del traffico dati e riducendo il carico CPU.

Continuità operativa e ridondanza

La doppia alimentazione ridondante garantisce elevata disponibilità e minimizza i rischi in caso di guasto hardware, mentre la struttura per il montaggio su rack e le funzionalità avanzate di monitoraggio rendono il sistema perfettamente integrabile in ambienti enterprise ad alta disponibilità.

Modello Processore Core / Thread Frequenza massima DDR4 ECC RDIMM TDS-h2489FU-R2-4309Y-64G 2× Intel Xeon Silver 4309Y 8 core / 16 thread Fino a 3,6 GHz 64 GB (espandibile fino a 1 TB) TDS-h2489FU-R2-4314-128G 2× Intel Xeon Silver 4314 16 core / 32 thread Fino a 3,4 GHz 128 GB (espandibile fino a 1 TB) TDS-h2489FU-R2-4314-256G 2× Intel Xeon Silver 4314 16 core / 32 thread Fino a 3,4 GHz 256 GB (espandibile fino a 1 TB) TDS-h2489FU-R2-4314-512G 2× Intel Xeon Silver 4314 16 core / 32 thread Fino a 3,4 GHz 512 GB (espandibile fino a 1 TB) TDS-h2489FU-R2-4314-1T 2× Intel Xeon Silver 4314 16 core / 32 thread Fino a 3,4 GHz 1 TB

Tutte le versioni supportano l’espansione fino a 1 TB di RAM e mantengono la compatibilità con l’intera gamma di servizi e software QNAP per la gestione avanzata dello storage, delle reti e delle VM.