Natale 2024 tra smartphone nuovi e inutilizzati, aumentano i ricondizionati

Di solito a Natale le persone si prefissa un obiettivo, o per fare un regalo di Natale o per farselo da sole. Molto spesso tutto coincide in uno smartphone, pensiero perfetto per un amico, per un familiare o per il proprio partner. GSMA ha preso in esame la situazione facendo emergere un dato importante: ci sono diversi dispositivi che restano inutilizzati.

Una seconda vita per gli smartphone

In ben 26 paesi è stata condotta un’indagine su un campione di 10.000 persone. Ciò che è emerso è che il 40% degli smartphone utilizzati spesso viene ricollocato, magari passandolo a qualcuno dopo l’acquisto di un nuovo terminale. Il 75% delle persone intervistate però ha dichiarato di tenere a casa almeno un vecchio telefono senza utilizzarlo.

Le motivazioni? Circa il 27% degli intervistati conserva i vecchi dispositivi per paura di perdere ricordi importanti, come foto o video. Altri, invece, non sanno cosa farne (20%). Questo porta a un enorme accumulo di tecnologia inutilizzata che potrebbe essere sfruttata meglio.

Perché riciclare fa la differenza

Riciclare un dispositivo in disuso può essere solo una soluzione corretta. Questa pratica sta diventando sempre più d’attualità, anche grazie alla protezione dei dati e agli incentivi economici che ci sono. Dal riciclo degli smartphone e di dispositivi elettronici di questo genere può infatti provenire anche il recupero di materiali preziosi tra cui argento, oro, cobalto e molto altro che potrebbe essere utile alla costruzione di nuovi prodotti. Secondo i dati raccolti, con il riciclo della metà dei vecchi telefoni che sono rimasti inutilizzati, potrebbero arrivare ben 8 miliardi di dollari.

L’aumento del mercato dei telefoni ricondizionata è nettamente cresciuto, con il 14% dei dispositivi attualmente in uso che risulta appunto ricondizionato. Un esempio viene fornito dal Regno Unito dove il 10% delle persone usa prodotti di seconda mano.

Con una maggiore attenzione alla sostenibilità, soprattutto tra i giovani, il riutilizzo degli smartphone è destinato a crescere. Dare nuova vita ai vecchi dispositivi non aiuta solo l’ambiente, ma anche le tasche dei consumatori.