Nel mondo del gaming Windows 11 ha finalmente superato Windows 10

Che Windows 11 stia facendo una certa fatica e conquistare il cuore degli utenti è un dato di fatto. Nonostante ciò, il più recente sistema operativo di Microsoft ha comunque raggiunto un importante traguardo, superando Windows 10 per quanto concerne il settore gaming in ambiente PC.

Questo è quanto emerso dal recente sondaggio Steam Hardware Survey, con tanto di rapporto che presenta un’istantanea delle configurazioni dei computer più utilizzati sulla piattaforma. I dati riguardanti agosto sanciscono il sorpasso, con Windows 11 che ha guadagnato il 3,36% degli utenti, raggiungendo quota 49,17%.

Windows 10 è invece calato, perdendo il 3,07% assestandosi al 47,09% dell’utenza. Dopo una lunga ed estenuante attesa, nel mondo del gaming sembra dunque essere arrivato il tanto atteso passaggio di consegne.

Su Steam Windows 11 supera Windows 10: ecco perché gli utenti stanno passando in massa sul nuovo OS

Il sondaggio ha evidenziato altri dati comunque interessanti, soprattutto se raffrontato alle informazioni degli scorsi mesi.

Windows 7 è incredibilmente ancora presente, pur rappresentando solo lo 0,37% dei videogiocatori. Linux può vantare l’1,92% di utenti Steam, mentre macOS rappresenta solo l’1,3%. Va comunque sottolineato come entrambi i sistemi operativi non hanno come principale focus il gaming.

Sebbene il sorpasso di Windows 11 fosse nell’aria, questo è apparso alquanto brusco se raffrontato ai numeri degli scorsi mesi. L’unica spiegazione logica rispetto a questo balzo è che Microsoft stia riuscendo nel suo intento di spingere l’utenza verso il nuovo sistema operativo. Va inoltre considerato che, con l’avvicinarsi della fine del ciclo vitale di Windows 10 (ottobre 2025), i prossimi mesi vedranno una migrazione ancora più accentuata di utenti.

A luglio Steam ha portato una piccola rivoluzione per quanto riguarda i propri contenuti e, più nello specifico le demo dei giochi. Queste ora vengono trattate come titoli interi, con tanto di recensioni e non solo.