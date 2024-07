Sono diversi anni ormai che Netflix non punta solo ed esclusivamente su film, serie televisive e documentari. Il colosso di Los Gatos sta infatti investendo anche nel gaming e le proposte ad oggi sono già tante e per tutti i gusti. Certo, non che si possa parlare di un diretto concorrente di Microsoft (PC, Xbox), Sony (PlayStation) e Nintendo, ma gli sforzi starebbero dando le giuste risposte.

Netflix: ecco il nuovo presidente della divisione gaming, viene da Epic Games

Netflix vuole fare le cose ancora più in grande, ed è per questo motivo che ha assunto Alain Tascan come nuovo presidente della divisione gaming. Tascan ha precedentemente ricoperto il ruolo di vicepresidente esecutivo dello sviluppo di videogiochi presso Epic Games, curando dal 2018 non solo le varie modalità di Fortnite, ma anche di altri popolarissimi titoli live-service, come Rocket League e Fall Guys. Insomma, un vero esperto del settore.

In una dichiarazione, Tascan ha spiegato di aver accettato questa proposta perché ritiene che “Netflix sia in una posizione unica per ridefinire il futuro del gaming”.

Sebbene non rappresenti una parte così importante del business di Netflix, la società di Reed Hastings dal 2021 a oggi ha arricchito costantemente la sua proposta di giochi per i suoi abbonati. Più di recente, si è concentrata su titoli legati ai suoi show più popolari, come Stranger Things, La Casa di Carta e Tenebre e Ossa, e a breve arriverà un tie-in dedicato alla nuova stagione di Emily in Paris. Ad arricchire la libreria ci pensano poi videogiochi di famosi brand e franchise, come LEGO, Rainbow Six, GTA e Tomb Raider.

L’arrivo di Tascan nel team potrebbe consentire a Netflix di progettare strategie più ambiziose, con titoli di maggiore impatto, anche dal punto grafico. Come quelli che si vedono su PC, Mac, Xbox, PlayStation e Switch.