Netflix e il servizio gaming: a che punto siamo?

Da tempo si vocifera di Netflix impegnata nel settore gaming, con alcuni progetti interessanti che hanno visto il servizio muovere i suoi primi passi in questo ambito.

La piattaforma ha lanciato titoli interattivi come Black Mirror: Bandersnatch e un gioco dedicato al personaggio Carmen Sandiego. Nonostante ciò, diversi indizi stanno dimostrando come nelle intenzioni di Netflix vi sia quella di diventare un serio concorrente per Steam e simili.

Dopo aver assunto un ex dirigente EA e l’introduzione di giochi mobile inclusi negli abbonamenti, il servizio ha effettuato ulteriori passi avanti.

Il progetto di creare un gioco per PC tripla A, con tanto di nomi importanti per tale mercato come Joseph Staten (a capo del celebre Halo) rappresenta un chiaro indizio. Allo stesso tempo, Ubisoft ha annunciato che diversi videogiochi sono in sviluppo per Netflix, tra cui un possibile Assassin’s Creed da abbinare a una nuova serie live-action a cui stanno lavorando le due società.

Gaming e Netflix? La piattaforma procede con prudenza

Tra i diversi piani di Netflix nell’ambito del gaming figurano anche Monument Valley e un roguelike dedicato al franchise di Tomb Rider.

Dopo i test di agosto 2023 per i giochi in streaming cloud, vi è la concreta possibilità che in un futuro non troppo lontano sarà possibile giocare ad alcuni titoli direttamente su una smart TV, il che renderebbe il servizio di gaming alla portata di un vasto bacino d’utenza.

Nel 2024, Netflix ha poi iniziato a lanciare nuovi titoli, come Monument Valley 3, che è stato presentato a Gamescom 2024, e Chicken Run: Eggstraction. Questi giochi sono stati pensati per offrire un’esperienza di coinvolgente e accessibile a un pubblico ampio, coinvolgendo casual gamer e non solo.

Il tutto tenendo conto che sono già disponibili degli interessanti giochi cooperativi e di società per gli iscritti al servizio.