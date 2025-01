Netflix: videogiochi cooperativi e di società aggiunti ai piani cloud

Come confermato dal co-CEO Greg Peters, Netflix ha in programma di integrare videogiochi cooperativi e di società nei piani cloud della piattaforma di streaming.

Nel contesto dell’annuncio degli utili rispetto al quarto trimestre del 2024, Peters ha implicitamente ammesso come la compagnia stia puntando forte sul contesto del cloud gaming. Il progetto in questione, con una prima versione beta aperta nel 2023 e rivolta a un numero ristretto di abbonati, sembra dunque essere ancora una priorità per Netflix.

Peters non ha rilasciato dichiarazione in merito a quando i suddetti titoli saranno disponibili e tantomeno di quali giochi si tratta. Lo stesso si è semplicemente soffermato sul fatto che Netflix voglia andare a ricreare l’ambiente tipico dei giochi da tavolo in famiglia, con una forma di intrattenimento che va oltre la visione passiva di contenuti davanti alla TV.

Netflix vuole riportare l’atmosfera dei classici giochi di società nelle famiglie

Secondo Peters, Netflix si concentrerà maggiormente su giochi narrativi, basati sulle tante proprietà intellettuali di rilievo in possesso della compagnia.

La divisione dedicata al gaming dell’azienda ha visto dei notevoli stravolgimenti negli untimi tempi, con un cambio considerevole di organico. Se prima di queste dichiarazioni tutto ciò poteva far pensare a un ridimensionamento, le parole di Peters lasciano spazio a interpretazioni più ottimistiche.

Le ottime notizie per chi desidera giocare con il proprio account Netflix arrivano a poco tempo da novità molto meno confortanti. Giusto un paio di giorni fa, l’azienda ha annunciato un piccolo aumento degli abbonamenti che riguarda alcuni territori specifici.

Va detto che la stessa piattaforma ha introdotto anche diverse novità di rilievo per i propri utenti negli ultimi mesi. Tra di esse, per esempio, figurano i Moments disponibili su dispositivi iOS.