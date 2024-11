Samsung rivoluziona il mobile gaming: si può giocare in cloud sui Galaxy

Samsung ha finalmente lanciato il suo servizio di cloud gaming mobile per tutti i dispositivi Galaxy compatibili. Dopo una lunga fase di test, l’app Samsung Gaming Hub è ora pronta a offrire un’esperienza di gioco gratuita e immediata anche se non a tutti gli utenti del mondo almeno per ora.

Al debutto sono disponibili 23 giochi, tra cui titoli amatissimi come Candy Crush Saga, Honor of Kings e Monopoly Go. Non serve scaricare nulla né creare account complicati. Basta cliccare su un annuncio per un gioco Android nativo e, in pochi secondi, si inizia a giocare direttamente tramite il Galaxy Store. Un modo semplice e veloce per divertirsi senza perdere tempo.

Samsung porta il mobile gaming in cloud anche sui suoi Galaxy

Durante i test, Samsung ha visto risultati incredibili: metà degli utenti che cliccavano su un annuncio finiva per giocare davvero, un numero dieci volte superiore rispetto alla media del settore. Questo nuovo sistema elimina passaggi inutili, come il download o l’installazione, e permette agli sviluppatori di raggiungere i giocatori in modo più diretto.

“Abbiamo creato una piattaforma che semplifica tutto: un clic sull’annuncio e sei subito nel gioco. È un enorme passo avanti per chi vuole conquistare nuovi utenti”, ha spiegato Jong Woo, Vicepresidente di Samsung e responsabile del servizio.

I numeri della fase beta parlano chiaro: negli Stati Uniti e in Canada c’è stato un aumento del 149% di utenti attivi rispetto all’anno precedente. Questi dati mostrano quanto sia forte l’interesse per un modo più rapido e semplice di giocare.

Come sempre, almeno per il momento, il servizio è limitato ad alcune aree geografiche. Più precisamente a poterne usufruire sono gli utenti che vivono nell’America Settentrionale. Nel frattempo resta alta la probabilità che ben presto il servizio arrivi anche in altri paesi. Samsung sembra determinata a cambiare le regole del gioco. Ora il futuro del mobile gaming sta diventando sempre più accessibile e coinvolgente.