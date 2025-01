Netflix aumenta il prezzo degli abbonamenti in alcuni paesi

Per Netflix, il 2024 è stato un anno senza ombra di dubbio positivo, come testimoniato dal raggiungimento dei 300 milioni di abbonati nel quarto trimestre dell’anno appena terminato, andando ben oltre le più rosee aspettative.

Al di là dei risultati positivi, la piattaforma ha in serbo una notizia tutt’altro che piacevole per i propri utenti. In alcuni paesi, il servizio ha infatti annunciato un aumento del prezzo degli abbonamenti, inclusa la sottoscrizione con pubblicità.

Al momento i paesi interessati dall’incremento di prezzo sono Argentina, Canada, Portogallo e Stati Uniti anche se non è dato sapere se l’area interessata sarà allargata nel corso dei prossimi mesi. Una mossa simile è già stata effettuata in Italia e Spagna lo scorso ottobre, con conseguente malcontento da parte degli iscritti.

Come riportato dal sito The Verge, gli aumenti spazieranno a seconda del caso da 1 a 2,5 dollari al mese, entrando in vigore a partire dal prossimo ciclo di fatturazione.

I prezzi di Netflix salgono, ma non è l’unica piattaforma a seguire questa politica

Nella lettera agli investitori, Netflix non ha neanche provato a spiegare gli aumenti con la solita motivazione di aumento dei costi, limitandosi a confermare come stia continuando a investire nella programmazione per offrire più valore ai clienti. Ciò richiede un piccolo contributo in più da parte di ciascuno per migliorare ulteriormente la piattaforma.

D’altro canto Netflix, forte dei suddetti numeri, ha un ruolo predominante rispetto ai potenziali concorrenti che gli offre una grande libertà d’azione. Anche Disney+ e altri servizi simili hanno dimostrato vi voler seguire politiche simili, con graduali rialzi dei costi per i consumatori.

Tra le più interessanti e recenti novità che riguardano Netflix figura l’implementazione dei Moments, ovvero la possibilità di creare clip con le scene dei film per poi condividere le stesse tramite iPhone.